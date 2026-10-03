İstanbul Fatih'te 4 Ekim Pazar bazı yollar 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te 4 Ekim Pazar bazı yollar 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 4 Ekim Pazar günü yapılacak İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı nedeniyle Fatih'te bazı yolların 06.00'dan program bitimine kadar trafiğe kapatılacağını duyurdu. Sürücüler alternatif olarak Avrasya Tüneli transit yolu ve Vatan Caddesi'ni kullanabilecek.

İstanbul'da 4 Ekim Pazar günü düzenlenecek "İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı" nedeniyle Fatih'te bazı yollar saat 06.00'dan program bitimine kadar araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında kapanacak yollar şöyle:

"- Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant ile Sirkeci Meydanı arasında kalan bölümü,

Langa Bostanları Sokak,

Namık Kemal Caddesi,

Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışlarının Aksaray ayrımları,

Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikametindeki acil ve son çıkış.

Sürücüler alternatif güzergah olarak Avrasya Tüneli transit yolu, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Onuncu Yıl Caddesi, Reşadiye Caddesi, Ankara Caddesi ve Kadırga Limanı Caddesi'ni kullanabilecek".

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te 4 Ekim Pazar bazı yollar 06.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak - Son Dakika
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