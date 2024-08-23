İstanbul Havalimanı Avrupa'da En Yoğun Uçuş Yapan Havalimanı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı Avrupa'da En Yoğun Uçuş Yapan Havalimanı

EUROCONTROL tarafından yayınlanan rapora göre, İstanbul Havalimanı 12-18 Ağustos 2024 döneminde günlük ortalama bin 510 uçuşla Avrupa'da birinci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı ise günlük bin 34 uçuşla 7. sırada yer aldı.

23.08.2024 16:33
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İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL tarafından hazırlanan, 12-18 Ağustos 2024 dönemi hava trafik istatistiklerine göre günlük ortalama bin 510 uçuşla ilk sırada yer aldı. Listede Antalya Havalimanı'nın ise günlük ortalama bin 34 uçuş ile 7. sırada yer aldığı görüldü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL) 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu yayınlandı. Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 510 uçuşla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 428 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 412 uçuşla Paris Charles de Gaulle Havalimanı izledi. Avrupa'nın en yoğun havalimanlarının belirlendiği listede Antalya Havalimanı'nın günlük bin 34 uçuşla 7. sırada yer alması dikkat çekti. Türkiye, havalimanlarına iniş ve kalkış trafiklerinde ise günlük ortalama 3 bin 982 uçuş ile Avrupa'da en çok uçuş gerçekleştiren ilk 10 ülke arasında 6. sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı Avrupa'da En Yoğun Uçuş Yapan Havalimanı - Son Dakika

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