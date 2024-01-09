 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Eurocontrol'ün yayınladığı rapora göre, İstanbul Havalimanı, Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow havalimanlarını geride bıraktı.

İstanbul Havalimanı, Avrupa\'nın en yoğun havalimanı oldu
09.01.2024 - 22:19,
Abone Ol

İstanbul Havalimanı, yeni yılın ilk haftasında günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (Eurocontrol) 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayınlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı belirtilen tarihlerde günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı arasında ilk sırada yer alarak yeni yıla zirvede başlamış oldu. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla günlük ortalama bin 248 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 230 uçuşla da Londra Heathrow havalimanları izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul Havalimanı, Ulaşım, Havacılık, Turizm, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Son Dakika


22:39
TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri
22:24
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30
Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03
11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27
Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12
Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45
New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı

Son Dakika
22:39 TOGG'un yeni sedan modeli T10F tanıtıldı! İşte ilk görüntüleri
22:24 Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:50 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda dağıttı
21:30 Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'dan Rizespor'a 2 gol
21:03 11 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan Dilan Polat apar topar cezaevine geri götürüldü
20:27 Aydın'da kaybolan iş insanı Yasin Cinkaya'nın cesedi Yunanistan'da bulundu
20:12 Sergen Yalçın, Antalyaspor'un başında ilk galibiyetini aldı
19:45 New York'ta sinagogun altındaki gizli tünelden çıkan kanlı yatak ve bebek arabası infial yarattı
19:16 İzmir'de Konak-Bostanlı vapuru karaya çarptı
19:03 İsrail'de iktidar ve muhalefet partileri, Netanyahu'yu devirme planları yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 22:52:46. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement