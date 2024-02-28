İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, Avrupa\'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 12-18 Şubat tarihleri arasında günlük ortalama bin 302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Eurocontrol'ün yayımladığı Avrupa Havacılık Raporu'na göre, İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow ve Amsterdam Schiphol havalimanlarını geride bıraktı.

28.02.2024 18:47  Güncelleme: 18:49
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İstanbul Havalimanı, 12-18 Şubat'ta günlük ortalama bin 302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 12-18 Şubat tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu yayımlandı. Söz konusu rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 302 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 271 uçuşla Londra Heathrow ve bin 265 uçuşla Amsterdam Schiphol havalimanları izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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