İstanbul Havalimanı'nda Buz Çözücü Önlemler - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Buz Çözücü Önlemler

İstanbul Havalimanı\'nda Buz Çözücü Önlemler

İGA, kar yağışı öncesi uçakları özel sıvılarla yıkayarak seferleri aksatmıyor.

11.02.2025 13:21
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İGA İstanbul Havalimanı'nda uçaklar "de-icing" ve "anti-icing" adı verilen buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. Havalimanında seferlerde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

İstanbul'da başlayan kar yağışı özellikle şehrin kuzey ilçelerinde etkisini gösterdi. İGA İstanbul Havalimanı'nda da kar yağışına karşı önlemler arttırıldı. Havalimanı'nda uçaklar pist başında "de-icing" ve "anti icing" adı verilen işlemle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor.

İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlarda herhangi bir aksama yaşanmazken, yağışın artması ihtimaline karşı apronda kar küreme araçları ve temizlik araçları hazır tutuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda Buz Çözücü Önlemler - Son Dakika

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