İstanbul Havalimanı'nda Elektrik Yüklü CB Bulutları Nedeniyle Uçuşlar Aksadı

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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hava ulaşımında aksamalar meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. CB bulutları uçuşlarda kısa süreli rötar oluştururken, iniş için alçalan uçakların pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere olumsuz hava şartlarının olduğu koordinatlar hakkında bilgi veriyor. - İSTANBUL