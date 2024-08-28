İstanbul Havalimanı'nda Elektrik Yüklü CB Bulutları Nedeniyle Uçuşlar Aksadı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Elektrik Yüklü CB Bulutları Nedeniyle Uçuşlar Aksadı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan elektrik yüklü CB bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan bulutlar nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

28.08.2024 12:50
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle oluşan elektrik yüklü CB olarak adlandırılan Cumulonimbus bulutları hava ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle hava ulaşımında aksamalar meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nın üstünde oluşan elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle iniş yapacak uçaklar havada tur atmak zorunda kalıyor. CB bulutları uçuşlarda kısa süreli rötar oluştururken, iniş için alçalan uçakların pilotları, hava trafiğini düzenleyen kontrolörlere olumsuz hava şartlarının olduğu koordinatlar hakkında bilgi veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda Elektrik Yüklü CB Bulutları Nedeniyle Uçuşlar Aksadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda Elektrik Yüklü CB Bulutları Nedeniyle Uçuşlar Aksadı - Son Dakika
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