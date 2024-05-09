İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı faciası önleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı faciası önleniyor

İstanbul Havalimanı\'nda kargo uçağı faciası önleniyor

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine indiren pilotun, kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter olduğu ortaya çıktı. Kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter'in tecrübesi ve soğukkanlılığı muhtemel bir faciayı önledi. Uçak, ARFF ekiplerinin müdahalesiyle çıkan kıvılcımların söndürülmesi sonucu büyük bir facia yaşanmadan kurtarıldı. Pist uçağın kaldırılmasının ardından uçuş trafiğine açıldı.

09.05.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine indiren pilotun, kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter olduğu ortaya çıktı. Kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter'in tecrübesi ve soğukkanlılığı muhtemel bir faciayı önledi.

Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayınca kadın kaptan pilot ABD vatandaşı Robin Kay Carpenter, ön iniş takımlarının açılmadığı ikazını aldı. Bunun üzerine kadın pilot, havalimanı hava trafik kontrol merkeziyle iletişime geçerek durumu bildirdi. Sorumlu kaptan pilot Robin Kay Carpenter, kulenin ön iniş takımlarını kontrol etmesi için pisti iki kez pas geçti. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı. Kontrolün ardından dün saat 08.17'de gövde üzerine iniş yapan uçak, 371 metre sürüklenerek durabildi. Uçaktan ABD vatandaşı iki pilot yara almadan kurtuldu. Sürtünmeden dolayı çıkan kıvılcımlar; İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) ARFF ekiplerinin anında olaya müdahale etmesi sonucu 12 saniye gibi kısa bir sürede söndürüldü. Hem uçağın sorumlu kadın kaptan pilotu Robin Kay Carpenter hem de ARFF ekiplerinin olay anında yaptığı çalışmalar büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.

Pist uçağın kaldırılmasının ardından uçuş trafiğine açıldı

Gövde üzerine iniş yapan ve 371 metre sürüklenerek durabilen pistin ortasında durabilen kargo uçağı, İGA ve DHMİ ARFF ekiplerinin yaklaşık 17 saatlik çalışmalarının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Uçak teknik inceleme için güvenli bir alana çekilirken, pist gece saatlerinde uçuşlara açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Pilot, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı faciası önleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 16:04:14. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı faciası önleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement