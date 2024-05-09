İstanbul Havalimanı\'nda kargo uçağı faciası önleniyor

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İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağının ön iniş takımları açılmayınca gövde üzerine indiren pilotun, kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter olduğu ortaya çıktı. Kadın kaptan pilot Robin Kay Carpenter'in tecrübesi ve soğukkanlılığı muhtemel bir faciayı önledi.

Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalmaya başlayınca kadın kaptan pilot ABD vatandaşı Robin Kay Carpenter, ön iniş takımlarının açılmadığı ikazını aldı. Bunun üzerine kadın pilot, havalimanı hava trafik kontrol merkeziyle iletişime geçerek durumu bildirdi. Sorumlu kaptan pilot Robin Kay Carpenter, kulenin ön iniş takımlarını kontrol etmesi için pisti iki kez pas geçti. O anlar kule pilot konuşmalarına yansıdı. Kontrolün ardından dün saat 08.17'de gövde üzerine iniş yapan uçak, 371 metre sürüklenerek durabildi. Uçaktan ABD vatandaşı iki pilot yara almadan kurtuldu. Sürtünmeden dolayı çıkan kıvılcımlar; İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) ARFF ekiplerinin anında olaya müdahale etmesi sonucu 12 saniye gibi kısa bir sürede söndürüldü. Hem uçağın sorumlu kadın kaptan pilotu Robin Kay Carpenter hem de ARFF ekiplerinin olay anında yaptığı çalışmalar büyük bir facia yaşanmasının önüne geçti.

Pist uçağın kaldırılmasının ardından uçuş trafiğine açıldı

Gövde üzerine iniş yapan ve 371 metre sürüklenerek durabilen pistin ortasında durabilen kargo uçağı, İGA ve DHMİ ARFF ekiplerinin yaklaşık 17 saatlik çalışmalarının ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. Uçak teknik inceleme için güvenli bir alana çekilirken, pist gece saatlerinde uçuşlara açıldı. - İSTANBUL