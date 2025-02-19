İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi

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İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'u, Cuma günü ise yüzde 20'si iptal edildi.

19.02.2025 19:09
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Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'u, Cuma günü ise yüzde 20'si iptal edildi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından gece saatlerinde kar yağışının etkisini artıracağı ve 3 gün boyunca etkili olacağı açıklanmıştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) ardından birçok havayolu şirketi İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferlerini iptal etmişti.

CUMA GÜNKÜ UÇUŞLARIN YÜZDE 20'Sİ İPTAL EDİLECEK

Alınan karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan seferlerin yüzde 10'nun iptal edildiği açıklandı. Kar yağışının etkisini artıracağı Cuma günü ise uçuşların yüzde 20'sinin iptal edileceği belirtildi.

İstanbul Havalimanı\'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Can dostum:
    Bizde Otobüsle gideriz Zoru severiz 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    koskoca istanbulda aksama olunca imamoğluna saldıran troller:)) hükümet sadece havalimanını temizleyip açamıyor 0 1 Yanıtla
  • Mehmet doğan:
    Atatürk havaalanı açık değil mi? 0 0 Yanıtla
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