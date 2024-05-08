İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine indi - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine indi

İstanbul Havalimanı\'nda kargo uçağı gövdesi üzerine indi

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. Uçak sürtünme sonucu alev aldı ancak ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi uçağı kaldırma çalışmalarına devam ediyor.

08.05.2024 20:24
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İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine inen kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda Fedex Havayolları'na ait kargo uçağı, ön iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine piste iniş yaptı. İniş sırasında sürtünmenin etkisiyle kısa süreliğine alevlere teslim olan uçak ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza kırım ve İGA İstanbul Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibinin (ARFF) uçağı kaldırma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine indi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine indi - Son Dakika
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