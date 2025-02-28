İstanbul Havalimanı\'nda Ramazan Köyü Açıldı

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İstanbul Havalimanı'nda Ramazan ayına özel kurulan 'Ramazan Köyü' yolcuların ilgisini çekti.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ramazan kültürünü yerli ve yabancı yolculara tanıtmak için Ramazan Köyü'nü bu yıl da hizmete açtı. Dış Hatlar gidiş katı pasaport önünde kurulan Ramazan Köyü bir ay boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Geleneksel kostümlerle yolcuları karşılayan Ramazan Köyü karakterlerinin seslendirdiği maniler uçuşlarını bekleyen yolculara keyifli dakikalar yaşatıyor. Havalimanına kurulan alanlarda yolcular müzik dinletileri, ebru, ahşap boyama ve hat sanatı gibi atölyelerden ücretsiz faydalanabilecek.

En çok çocuklar ilgi gösteriyor

'Ramazan Köyü' en çok çocuklar gösteriyor. Pamuk şeker ikram edilen ve çizgi filim izleyen çocuklar için boyama atölyesi hazırlandı. Çocuklu aileler aynı zamanda giden yolcu katına kurulan atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolinde vakit geçirebilecek. - İSTANBUL