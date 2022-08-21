Arnavutköy'de sünnet şöleni: 840 çocuk doyasıyla eğlendi

Arnavutköy'de sünnet şöleni

Sünnet olacak 840 çocuk doyasıyla eğlendi

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi'nin 840 çocuk için düzenlediği sünnet şöleninde çocuklar doyasıyla eğlendi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Arnavutköy Şehir Parkı'nda 840 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii'nde mevlit okutulurken belediye tarafından giydirilen çocuklar, parka kurulan etkinlik alanlarına aileleriyle birlikte gelerek doyasıya eğlendi. Alanda çocuklar için illüzyon gösterisi, jonglör, Karagöz Hacivat, Nasrettin Hoca, tahta bacak, palyaço, mehter takımı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macununun yanı sıra yemek ikramı da yapıldı.

Sünnet olduğu için mutlu olan Muhammed Emir Aktaş, "Hacivat ve Karagöz'ü izledim. Markete gidip benim için alışveriş yaptık. Kıyafetlerimi belediye aldı. Herkesi sünnet olması için buraya bekleriz, çok güzel bir duygu. Erkekliğe ilk adımımı attığım için mutluyum. Annem ve kardeşimle geldim. Çok eğlendim. Alana kurulan oyun alanlarında eğlendim" dedi.

Etkinliğe eşi ve iki çocuğuyla katılan Fatma Doğan, "Etkinliği çok güzel buldum. Başkanımıza teşekkür ederim, bizi çok mutlu etti. Eşim ve çocuklarımla geldim. Yeni geldik, eğleneceğiz inşallah" şeklinde konuştu.