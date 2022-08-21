Arnavutköy'de sünnet şöleni: 840 çocuk doyasıyla eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Arnavutköy'de sünnet şöleni: 840 çocuk doyasıyla eğlendi

21.08.2022 15:09
Arnavutköy'de sünnet şöleni: 840 çocuk doyasıyla eğlendi

İSTANBUL (İHA) – Arnavutköy Belediyesi'nin 840 çocuk için düzenlediği sünnet şöleninde çocuklar doyasıyla eğlendi.

Arnavutköy'de sünnet şöleni

Sünnet olacak 840 çocuk doyasıyla eğlendi

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi'nin 840 çocuk için düzenlediği sünnet şöleninde çocuklar doyasıyla eğlendi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Arnavutköy Şehir Parkı'nda 840 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Arnavutköy Taşoluk Yeşil Camii'nde mevlit okutulurken belediye tarafından giydirilen çocuklar, parka kurulan etkinlik alanlarına aileleriyle birlikte gelerek doyasıya eğlendi. Alanda çocuklar için illüzyon gösterisi, jonglör, Karagöz Hacivat, Nasrettin Hoca, tahta bacak, palyaço, mehter takımı gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe katılan çocuklara pamuk şeker, patlamış mısır, Osmanlı macununun yanı sıra yemek ikramı da yapıldı.

Sünnet olduğu için mutlu olan Muhammed Emir Aktaş, "Hacivat ve Karagöz'ü izledim. Markete gidip benim için alışveriş yaptık. Kıyafetlerimi belediye aldı. Herkesi sünnet olması için buraya bekleriz, çok güzel bir duygu. Erkekliğe ilk adımımı attığım için mutluyum. Annem ve kardeşimle geldim. Çok eğlendim. Alana kurulan oyun alanlarında eğlendim" dedi.

Etkinliğe eşi ve iki çocuğuyla katılan Fatma Doğan, "Etkinliği çok güzel buldum. Başkanımıza teşekkür ederim, bizi çok mutlu etti. Eşim ve çocuklarımla geldim. Yeni geldik, eğleneceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Arnavutköy Belediyesi, Yeşil Camii, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de sünnet şöleni: 840 çocuk doyasıyla eğlendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Altıncı kez görüşen 6'lı masa toplantısında dikkat çeken olay! Partiler "Hep birlikte güzel yarınlara" paylaşımı yaptı
14:37 Gaziantep'te 15 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan otobüs şoförünün ilk ifadesi ortaya çıktı: Direksiyon hakimiyetini kaybettim
14:28 Parti görüntüleriyle gündem olan Finlandiya Başbakanı Marin'e kadınlardan destek mesajları geliyor!
13:49 Antalya'da zehirli aslan balığını yakalamak için kıyasıya yarıştılar, tutulan balıklar ise ızgarada pişirilip yendi
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 15:11:27. #1.13#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de sünnet şöleni: 840 çocuk doyasıyla eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement