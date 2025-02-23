İstanbul İnsan Kaynakları Forumu Gerçekleşti

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İstanbul Kongre Merkezi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) tarafından düzenlenen "İstanbul İnsan Kaynakları Forumu"na ev sahipliği yaptı. "Yeteneğe Dayalı Kalkınma" teması ile gerçekleşen etkinlik, insan kaynakları profesyonellerini bir araya getirdi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Tezcan Uysal'ın da katılım sağladığı forumda, 36 ülkeden 4 bin 500'den fazla seçkin konuk ağırlandı. Bu yıl uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcilerini, kamu ve özel sektörün insan kaynakları yöneticilerini, akademisyenleri ve STK temsilcilerini buluşturan forum, yetenek yönetimi ve kalkınma konularını derinlemesine ele aldı.

Forum kapsamında, "İşverenlerin Perspektifinden Yeteneğe Dayalı Kalkınma: Türkiye Örneği", "Usta - Çırak Söyleşileri", "Çatı Örgütlerin Perspektifinden Kalkınma", "Kalkınmada Gizli Güç: Yeteneğe Yatırım", "Yetenekten Büyümeye: Kalkınmanın Yeni Paradigması", "Yeteneğe Dayalı Kalkınma İçin Beceriler" gibi çeşitli çalıştaylar gerçekleştirildi. Katılımcılar, bu çalıştaylarda edindikleri bilgileri ve deneyimleri paylaşarak insan kaynakları alanındaki en güncel yaklaşımları tartışma fırsatı buldular.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Tezcan Uysal, forumun yetenek yönetimi ve kalkınma konusundaki katkılarının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Forum, insan kaynakları profesyonelleri için hem öğrenme hem de network oluşturma açısından verimli bir etkinlik olarak öne çıktı. - BİLECİK