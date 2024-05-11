İstanbul İtfaiyesi'nden Emekli Olan Vehbi Okur, Köyünde Kiraz Hasadına Başladı - Son Dakika
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İstanbul İtfaiyesi'nden Emekli Olan Vehbi Okur, Köyünde Kiraz Hasadına Başladı

İstanbul İtfaiyesi\'nden Emekli Olan Vehbi Okur, Köyünde Kiraz Hasadına Başladı

6 Şubat depreminde görev aldıktan sonra emekliye ayrılan Vehbi Okur, Tokat'ta ki köyünde 300 ağaçta erkenci kiraz hasadına başladı. Okur, İstanbul'da yaşamaktan sıkıldığını ve deprem riskinden etkilendiğini belirterek köyüne döndüğünü söyledi.

11.05.2024 11:13  Güncelleme: 11:17
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6 Şubat depreminde deprem bölgesinde görev aldıktan sonra İstanbul Büyük Şehir Belediyesi İtfaiyesi'nde ki görevinden emekliye ayrılan 58 yaşındaki Vehbi Okur, Tokat'ta ki köyüne geri dönerek 7 dönümlük arazideki 300 ağaçta erkenci kiraz hasadına başladı.

Vehbi Okur, İstanbul Büyük Şehir Belediyesinde İtfaiye eri olarak görev yaparken 6 Şubat depreminde deprem bölgesinde görev aldı. Depremde gördüğü manzaradan etkilenen Okur, beklenen İstanbul depreminden de etkilenerek emekliye ayrılıp doğduğu yer olan Tokat'a bağlı Büyük Yıldız köyüne geri dönmeye karar verdi. Okur köyüne yerleşerek babasından miras olarak kalan 7 dönümlük arazideki 300 ağaçta erkenci kiraz hasadına başladı. Okun hayatının kalanını köyünde kiraz ticareti yaparak geçirmeyi planlıyor.

Emekli olduktan sonra ata topraklarına döndüğünü ifade eden Vehbi Okur; "Emekli olmadan önce zaten çalışıyordum. Emekli olduktan sonra kendi bağımı, kendi kirazımı üretmeye, kendi bağımdaki yaprağımı çıkartmayı, kendi üzümümü üretmek için kendi toprağıma geldim. Şehir yaşantısı biraz daha sıkıcı. Burası da ana memleketimiz olduğundan burası daha güzel geldi ve dönül yaptık. Bugün erkenci kirazın ilk hasadını almaya başladık. Ay sonuna kadar hasadı bitirmeyi düşünüyoruz. 300 ağaç kiraz olduğuna göre 20-30 tona yakın kiraz çıkacak. Tarladaki fiyat çok düşük. Tezgahtaki fiyatı ile tarladaki fiyatı çok değişiyor. Kilosu şu an da 50 liradan gidiyor. Piyasadaki değeri ile tarladaki değeri bir değil" dedi.

"Kararında deprem etkili oldu"

Ata topraklarına dönmesinde 6 Şubat depremlerinin büyük etkisi olduğunu söyleyen Okur; "Depremin çok büyük etkisi var. Zaten İstanbul'da büyük bir deprem bekleniyor. Bu tarlada bir zemin oluşturabilirsem İstanbul'dan tamamen ayrılmayı düşünüyorum. Çok büyük bir kent oldu. Burada daha sağlıklı ortam oluşturacağımızı düşündüğümüz için tarlamızda kiraz hasadı yapmaya başladık" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul İtfaiyesi'nden Emekli Olan Vehbi Okur, Köyünde Kiraz Hasadına Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul İtfaiyesi'nden Emekli Olan Vehbi Okur, Köyünde Kiraz Hasadına Başladı - Son Dakika
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