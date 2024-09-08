Taksim'de Sağanak Yağış Zor Anlar Yaşattı

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İstanbul Taksim Meydanı'nda dün akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Yağmurun etkisini arttırmasıyla bazı çocuklu aileler, bebek arabaları ile güçlükle ilerledi.

Kalabalığın yoğun olduğu Beyoğlu Taksim Meydanı'nda dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. Yağmurun hızla etkisini arttırdığı anlarda bazı vatandaşlar kapalı alanlara kaçışırken, bazı vatandaşlar ise şemsiyelerine sarıldı. Etkili olan yağmura dışarıda yakalanan çocuklu aileler de bebek arabaları ile güçlükle ilerledi. - İSTANBUL