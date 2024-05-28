İstanbul\'un Fethi kutlamaları için hazırlıklar devam ediyor

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Maltepe etkinlik alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 29 Mayıs İstanbul'un Fethi kutlamaları öncesi konser alanında hazırlık çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar havadan görüntülendi.

İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu yıl 571. yıl dönümü olan İstanbul'un Fethi'nde konserler Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. Konser için kapı açılışı 18: 30'da başlayacak ve gecenin ilerleyen dakikalarında Haluk Levent ve Sena Şener sahnede yerini alacak. Sanatçılar Haluk Levent ve Sena Şener megakentlilere muhteşem bir gece yaşatacak. Öte yandan, konser öncesi Maltepe sahil etkinlik alanında hazırlık çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL