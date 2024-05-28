İstanbul'un Fethi'nin 571. yılında öğrenciler tarih karakterlerini canlandırdı - Son Dakika
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İstanbul'un Fethi'nin 571. yılında öğrenciler tarih karakterlerini canlandırdı

İstanbul\'un Fethi\'nin 571. yılında öğrenciler tarih karakterlerini canlandırdı

İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı nedeniyle Bakırköy'deki bir okulda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler Türk tarihinde önemli isimleri canlandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet ve Seyit Onbaşı'nın arkadaşı Niğdeli Ali gibi karakterler sahnede yer aldı. Öğrenciler, kostümleriyle İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han ve Akşemseddin'i canlandırarak etkinliğe renk kattı. Proje sayesinde öğrenciler, tarih ve önemli kişilikler hakkında daha fazla bilgi edindi ve deneyim kazandı.

28.05.2024 13:55
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İstanbul'un Fethi'nin 571. yılı nedeniyle öğrenciler "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında Türk tarihinde önde gelen isimleri canlandırdı.

İstanbul'un Fethinin 571. yılı nedeniyle Bakırköy'de 60. Yıl Ataköy Ortaokulu ve İlkokulu öğrencileri gösteri düzenledi. "Tarih Yazan Çocuklar Projesi" kapsamında 40 öğrenci kostümler ile sahnede, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Seyit Onbaşı'nın arkadaşı Niğdeli Ali gibi isimleri canlandırdı. Okul bahçesine öğrenciler İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han ve Akşemseddin'i canlandırıp atla giriş yaptı. Ardından çocuklar canlandırdıkları karakterleri sahneye çıkıp anlattı.

"Atatürk hayatını daha net öğrendim"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran öğrenci Ağah Gür Budak, "Çok güzel hissetim. Çok güzel bir roldü. Atatürk olmuştum. Rolümü başarılı bir şekilde yaptım. Tarih yazan çocuklar çok güzel bir proje. Daha önce başka okullarda oldu. Atatürk'ün hayatını daha net öğrendim. Artık ünüm arttı sınıfta" şeklinde konuştu.

Kerem Asaf Turhan, "Seyit Onbaşı'nın yardımcısıyım. İngilizlerin gemisini batıracağız. Ben bunu kendim isteyerek yaptım. Güzeldi basit değildi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstanbul'un Fethi'nin 571. yılında öğrenciler tarih karakterlerini canlandırdı - Son Dakika

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