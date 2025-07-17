İstanbul\'un Sıcak Havası Vatandaşları Bunaltıyor

İstanbul'da etkili olan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Taksim'de sıcaktan bunalan bir esnaf damacanayla yıkanarak serinlemeye çalıştı.

Megakent İstanbul'da etkili olan sıcak hava vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Taksim Meydanı'nda kimisi şemsiyle gezerken, kimisi ise gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti. Sıcak hava hayvanları da etkiledi. Kuşlar ve bir kedinin süs havuzundan su içtiği görüldü. Bir esnaf ise kafasından aşağıya damacanayla su döktürerek serinlemeye çalıştı. Sıcaktan bunalan esnaf, "Böyle bir sıcak görmedim. Şu anda 40 derece. Ama hissettiğimiz 60 derece" dedi. - İSTANBUL