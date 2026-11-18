İstanbul Üsküdar'da lodos ve fırtına dalga oluşturdu, bazı vatandaşlar ıslandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji ve Valilik uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkili olan lodos ve fırtına Üsküdar Sahili'nde dalgalar oluşturdu. Kıyıya vuran dalgalar sahilde yürüyen ve fotoğraf çeken bazı vatandaşların ıslandığı olayda, fırtınanın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Üsküdar Sahili'nde etkisini göstermeye devam eden lodos ve fırtına denizde dalgalara sebep olurken bazı vatandaşlar dalgaların kıyıya vurmasıyla ıslandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini gösteren lodos ve fırtına Üsküdar Sahili'nde de etkili oldu. Denizde yer yer dev dalgalar oluşurken, kıyıya vuran dalgalar sahilde yürüyen ve fotoğraf çektiren vatandaşların ıslanmasına sebep oldu.
Lodos ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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