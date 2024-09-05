İstanbul Valiliği'nden Okul Açılışında Trafik Düzenlemesi

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İstanbul Valiliği, okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü trafik yoğunluğunu önlemek için eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.

İstanbul Valiliği okulların ilk gününde yaşanacak yoğun trafiğin önüne geçmek için saat düzenlemesi kararı aldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "2024 - 2025 eğitim öğretim yılı, 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 milyon 951 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim - öğretime başlayacaklardır. Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 9 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL