İstanbul Valiliği, Taksim'de düzenlenecek yürüyüş için önlemler aldı

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İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim'de düzenlenmek istenen yürüyüş için önlemler alındı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresi polis barikatlarıyla kapatılarak, yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yarın Taksim Meydanı'nda düzenlenmek istenen yürüyüş nedeniyle güvenlik önlemleri alındı. Meydan ve çevresinin polis barikatlarıyla kapatılmasıyla birlikte yayalar alternatif güzergahlara yönlendirildi.