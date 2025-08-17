İstanbul Valisi Davut Gül, \'Çamurdaki Sır\' Sergisini Ziyaret Etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan "Çamurdaki Sır" sergisini gezdi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Silivri Belediyesi Kültür Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan "Çamurdaki Sır" sergisini gezdi. Vali Gül'e Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve Silivri Kaymakamı Tolgan Toğan da eşlik etti. Sanata ve sanatçıya her zaman destek olduklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, "Eserleriyle bizlere sanatın ve emeğin gücünü hissettiren tüm kursiyerlerimize ve katkılarından dolayı eğitmenimiz Ayşe Balkanlı'ya teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL