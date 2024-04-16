İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu tebrik etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da seçimi kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu. Vali Gül, seçim sonrasında yaptığı ziyarette İmamoğlu'na tebriklerini iletti.
İstanbul Valisi Davut Gül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da seçimi kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Gül'ü, İBB'nin Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Binası'nda ağırladı.
Ziyarette Vali Davut Gül, "İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi, çok güzel, demokratik ortamda bir seçim yaşandı. Katılımcı, şeffaf ve itirazlar da dahil olmak üzere, kendi içerisindeki o mekanizma çok sağlıklı işlemiştir. Basınımız da takip etmiştir. Gaziosmanpaşa'da oylar tekrar sayıldı. Sayılmasına rağmen aynı sonuç çıktı. Bu aslında bir anlamda da seçim sonuçlarının tekrardan sağlamasının yapılması anlamına geliyor. Ben, emeği geçen siyasi partilerimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza, kazanan başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten hakimlerimiz başta olmak üzere, kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'umuza, Türkiye'mize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Sayın Valimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayırlısıyla sorunsuz, problemsiz bir İstanbul seçimi yaşadık. Bu anlamda sizin nezdinizde, görev alan bütün yönetim kadrolarına, idari kadrolara, şahsım adına teşekkür etmek isterim. Tabii seçim sonuçlandı ve milletimizin takdiriyle, 5 yıl daha İstanbul'da halkımıza hizmet noktasında görevi devir aldık. ve süreç, inşallah arzu ettiğimiz gibi, 16 milyon insanımızın lehine, İstanbul'umuzun geleceği için en güzel şekilde hizmetlerle sonuçlansın. Tabii ki sizin de katkılarınızla, bugüne kadar kurulan saygın diyaloğun bundan sonra da artarak devam etmesiyle, çok güzel bir 5 yılı daha yaşamak arzusundayız. Sizi ziyaret ettim. Siz de iade-i ziyarette bugün bulundunuz. Tekrar teşekkür diyorum. Bu 5 yıl, hepimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.
Vali Gül, ziyaretinin sonunda İBB Özel Defteri'ni imzaladı. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
Ruanda'da 1994'te yaşanan soykırımın mağdurları, soykırımın uluslararası güçlerin vekalet savaşından kaynaklandığını ve uluslararası toplumun sessiz kaldığını eleştiriyor. Sağ kurtulanlar, soykırımın önlenebilir bir insanlık felaketi olduğuna inanıyor. Soykırımın nedeni toprak ve kaynakların kontrol altına alınması isteği olarak belirtiliyor. Ruanda hükümetinin cezalandırma, inkar ve manipülasyonlarına inanılmaması gerektiği vurgulanıyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademi, lise ve üniversite öğrencilerine siber güvenlikten yapay zekaya kadar çeşitli konularda eğitimler verecek. İstanbul ve Ankara'nın ardından Anadolu'nun farklı bölgelerinde açılacak programlarla gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırması hedefleniyor. Eğitimler ücretsiz olarak sunulacak ve katılımcılar sertifika almaya hak kazanacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, Ürgüp ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, MHP'nin usulsüzlükleri takip ettiğini ve hukuki mücadelede başarılı olduğunu belirtti. Kılıç, seçimlerin 2 Haziran 2024'te yenileneceğini ve MHP'nin adayı Mustafa Öz ile birlikte Ürgüp için çalışacaklarını ifade etti.
Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, Gediz Kaymakamı Hakan Alkan'ı ziyaret etti. Ziyarette ilçenin genel durumu ve belediyenin geleceğe yönelik projeleri üzerinde konuşuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ceyhan'da aday gösterdiği Kadir Aydar, mazbatasını alarak görevine başladı. Aydar, binlerce Ceyhanlıya hitap ederek teşekkürlerini iletti ve 112 mahallesinde yoğun şekilde hizmet vereceklerini vurguladı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde seçimleri kazanarak yeniden başkanlığa seçilen Mikail Sülük mazbatasını aldı. İkinci dönem için mazbatasını alan Sülük, çalışmalara devam edeceklerini belirtti.
Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde 14 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. Türkiye ekonomisinin büyüme gösterdiği ve ihracatın arttığı belirtilen açıklamada, illerdeki ihracat artışlarının yerel kalkınmaya katkı sağladığı ifade edildi.
CHP'li Şükrü Erdem, mazbatasını alarak yeni görevine resmen başladı. Erdem, halka layık olmak için var gücüyle mücadele edeceğini belirtti.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yapılan muhtarlık seçiminde yerel gazeteci Sedat Ceylan, en yakın rakibine 1 oy fark atarak köyün yeni muhtarı seçildi. Ceylan, 6 yıldır ulusal ve yerel haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.
Gümüşhane'nin 2 bin 331 nüfusuyla en büyük köyü olan Tekke Köyü'nde 24 yaşındaki Nurican Alkan geçici muhtarlık görevine seçildi. Alkan, gençlerin muhtarlık mesleğine adım atması gerektiğini belirtti.
Türkiye İşçi Partisi'nin Türkiye genelinde kazandığı tek nokta olan Hatay'ın Samandağ ilçesinde seçimi kazanan Belediye Başkanı Emrah Karaçay, mazbatasını alarak göreve başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ilk kadın muhtar olan Emine Dönmez, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Öküzcüoğlu, Dönmez'i tebrik ederek, kadınların önünü açtığı için minnettar olduklarını belirtti. Dönmez ise seçimde az farkla kaybettikten sonra pes etmediğini ve bu seçimde kazandığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?