İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti

İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nu tebrik etti

İstanbul Valisi Davut Gül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da seçimi kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu. Vali Gül, seçim sonrasında yaptığı ziyarette İmamoğlu'na tebriklerini iletti.

16.04.2024 14:55  Güncelleme: 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valisi Davut Gül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da seçimi kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarette bulundu. Vali Gül, seçim sonrasında yaptığı ziyarette İmamoğlu'na tebriklerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul'da seçimi kazanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Gül'ü, İBB'nin Saraçhane'de bulunan Büyükşehir Belediye Binası'nda ağırladı.

Ziyarette Vali Davut Gül, "İstanbul'da, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi, çok güzel, demokratik ortamda bir seçim yaşandı. Katılımcı, şeffaf ve itirazlar da dahil olmak üzere, kendi içerisindeki o mekanizma çok sağlıklı işlemiştir. Basınımız da takip etmiştir. Gaziosmanpaşa'da oylar tekrar sayıldı. Sayılmasına rağmen aynı sonuç çıktı. Bu aslında bir anlamda da seçim sonuçlarının tekrardan sağlamasının yapılması anlamına geliyor. Ben, emeği geçen siyasi partilerimize, adaylarımıza, aday adaylarımıza, kazanan başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürüten hakimlerimiz başta olmak üzere, kamu görevlilerine teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 5 yıl içerisinde İstanbul'umuza, Türkiye'mize birlikte en iyi hizmeti vermiş olacağız. Ben bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Sayın Valimizi İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu kaydeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hayırlısıyla sorunsuz, problemsiz bir İstanbul seçimi yaşadık. Bu anlamda sizin nezdinizde, görev alan bütün yönetim kadrolarına, idari kadrolara, şahsım adına teşekkür etmek isterim. Tabii seçim sonuçlandı ve milletimizin takdiriyle, 5 yıl daha İstanbul'da halkımıza hizmet noktasında görevi devir aldık. ve süreç, inşallah arzu ettiğimiz gibi, 16 milyon insanımızın lehine, İstanbul'umuzun geleceği için en güzel şekilde hizmetlerle sonuçlansın. Tabii ki sizin de katkılarınızla, bugüne kadar kurulan saygın diyaloğun bundan sonra da artarak devam etmesiyle, çok güzel bir 5 yılı daha yaşamak arzusundayız. Sizi ziyaret ettim. Siz de iade-i ziyarette bugün bulundunuz. Tekrar teşekkür diyorum. Bu 5 yıl, hepimize hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Vali Gül, ziyaretinin sonunda İBB Özel Defteri'ni imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Davut Gül, İstanbul, İstanbul, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
17:56 Beşiktaş teknik direktör arayışları Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var Beşiktaş teknik direktör arayışları! Listede eski Fenerbahçeli Erol Bulut da var
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 21:04:11. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement