İstanbul Valisi Davut Gül, Güngören\'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan\'ın ailesini ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, önceki gün Güngören'de uğradığı bıçaklı saldırıcı sonucu hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın ailesini ziyaret etti. Vali Davut Gül, acılı aileye taziye dileklerini iletti. Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük ve Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir eşlik etti. - İSTANBUL