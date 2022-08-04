İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Can ile ilgili sıkıntımız, kaybımız, yaralanan bir vatandaşımız söz konusu değil'

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.