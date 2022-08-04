Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi - Son Dakika
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Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi

04.08.2022 17:02
Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi

İstanbul(İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrasında tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi.

İstanbul(İHA) Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrasında tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi.

Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası tahliye edilen hastalar ambulanslarla Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi. Hastaların ilk müdahalenin ardından acil durum servisinde kontrol altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Zeytinburnu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yangın çıkan hastaneden tahliye edilen hastalar Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne getirildi - Son Dakika
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