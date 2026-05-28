İstanbullular Bayramda Adalar'a Akın Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbullular Bayramda Adalar'a Akın Etti

28.05.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde güzel havayı fırsat bilen İstanbullular, Kabataş İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesi'ne akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskelede metrelerce kuyruk oluşurken, o yoğunluk kameralara yansıdı.

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili ve sıcak hava birleşince vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bayramın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesi'ne akın etti. İskeleye gelen vatandaşlar Şehir Hatları vapurları önünde uzun kuyruklar oluştururken, turnikelerden geçen yolcular vapurları hınca hınç doldurdu.

"Mersin'den geldik, şansımıza hava çok güzel"

Bayram tatili için Mersin'den İstanbul'a turla gelen Hikmet Erol, "İstanbul'a Mersin'den geldik. Turla geldik, çok mutluyuz. Önce Bolu'yu ve oradaki güzel gölleri gezdik. Şimdi İstanbul'dayız ve şansımıza hava çok güzel. Arkadaşlarla birlikte Adalar'a gideceğiz. Çok mutluyuz, bütün milletimizin bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatili İstanbul'da geçiren ve yoğunluğa değinen Şahin Ersal, "Bugün İstanbul'un havası her zamanki gibi, kendisi de çok güzel. Bayramın ikinci günü bu havayı değerlendirmek, gezmek ve dolaşmak için çıktık. İstanbul'u çok seviyorum. Şu an çok ciddi bir kalabalık var, insanlar bayağı dolaşmak için dışarı çıkmış. Herkes bu tatil gününü değerlendirmek istiyor. Herkese şimdiden iyi bayramlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kabataş İskelesi, Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Hava Durumu, Adalar, Turizm, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbullular Bayramda Adalar'a Akın Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu 1,7 milyonu aşkın Müslüman hacı oldu
Ahmet Ercan’ın 24 yıllık evliliğinde deprem Eşine çok suçlama Ahmet Ercan'ın 24 yıllık evliliğinde deprem! Eşine çok suçlama
Okan Buruk sezonu Macaristan’da açıyor Okan Buruk sezonu Macaristan'da açıyor
Ali Koç’tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama Ali Koç'tan 4 Nisan saldırısı hakkında açıklama
İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak İran duyurdu: ABD çekilecek, Hürmüz açılacak

11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:13
“Kasa“ denilen Turgut Koç’tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL’ye Özel’i destekledi
"Kasa" denilen Turgut Koç'tan ek ifade: 2 delege 10 bin TL'ye Özel'i destekledi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
10:58
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
Baba, 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdü
10:20
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 12:37:43. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbullular Bayramda Adalar'a Akın Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.