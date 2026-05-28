İstanbullular Bayramda Adalar'a Akın Etti

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili ve sıcak hava birleşince vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Bayramın ikinci gününde güzel havayı fırsat bilen binlerce kişi, sabahın erken saatlerinden itibaren Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesi'ne akın etti. İskeleye gelen vatandaşlar Şehir Hatları vapurları önünde uzun kuyruklar oluştururken, turnikelerden geçen yolcular vapurları hınca hınç doldurdu.

"Mersin'den geldik, şansımıza hava çok güzel"

Bayram tatili için Mersin'den İstanbul'a turla gelen Hikmet Erol, "İstanbul'a Mersin'den geldik. Turla geldik, çok mutluyuz. Önce Bolu'yu ve oradaki güzel gölleri gezdik. Şimdi İstanbul'dayız ve şansımıza hava çok güzel. Arkadaşlarla birlikte Adalar'a gideceğiz. Çok mutluyuz, bütün milletimizin bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tatili İstanbul'da geçiren ve yoğunluğa değinen Şahin Ersal, "Bugün İstanbul'un havası her zamanki gibi, kendisi de çok güzel. Bayramın ikinci günü bu havayı değerlendirmek, gezmek ve dolaşmak için çıktık. İstanbul'u çok seviyorum. Şu an çok ciddi bir kalabalık var, insanlar bayağı dolaşmak için dışarı çıkmış. Herkes bu tatil gününü değerlendirmek istiyor. Herkese şimdiden iyi bayramlar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL