İstanbullular Sıcaklarda Plajda

İstanbul'da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar, hafta sonu Silivri Kumluk Plajı'na akın etti.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen İstanbullular, güneşli havayla birlikte sahillere akın etti. En çok tercih edilen noktalardan biri olan Silivri Kumluk Plajı'na günübirlik gelen tatilciler yoğunluk oluşturdu. Denize giren vatandaşlar, sıcak havanın keyfini çıkardı. - İSTANBUL