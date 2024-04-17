İstasyon Gaziantep'te Genç Girişimcilerin Fikirleri Hayata Geçiriliyor

Yerel

Genç girişimcilerin fikirleri, İstasyon Gaziantep'te hayata geçiriliyor

Teorik ve uygulamalı eğitimlerle istihdamın yolu açılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Odası ve Habitat Derneği iş birliğinde hizmete açılan İstasyon Gaziantep'te hem genç girişimcilerin fikirleri destekleniyor hem de verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerle satış ve pazarlama tekniklerini öğrenen kursiyerlere istihdamın yolu açılıyor.

Gençleri modern toplum yapısına entegre etmeyi amaçlayan merkezde, dijital dönüşümü, girişimciliği, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi odağına alan programlar ve ekosistemler geliştirilecek.

Gençlerin ihtiyaç duyduğu kaynak, bilgi ve becerilere erişmelerini sağlayarak etkinlik düzenlemeleri için alan temin etmek hedefi ile hayata geçirilen proje, KOBİ'lerin ve girişimcilerin dijitalleşme yoluyla ulusal ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konuma erişmesine katkı sağlıyor. Öte yandan Türkiye ekonomisinin kalkınması ve bölgenin itici gücü olmasını amaçlıyor.

İlk etapta lise ve üniversitesi mezunlarına istihdam sağlamanın yanı sıra bölgedeki katma değerli ürün ve fikir geliştirmelerini sağlayan merkez, toplulukları bir araya getirmeyi, topluluk inisiyatiflerini desteklemeyi, girişimcilik ve inovasyonu teşvik etmeyi, yerel ekosistemleri güçlendirmeyi, eğitim ve mentorluk programlarına ev sahipliği yapmayı ve uluslararası ilişkileri desteklemeyi hedefliyor.

Kursiyerler memnuniyetini dile getirdi

İlk kursiyerlerden olan ve grafik tasarım, mobil oyunlar ve animasyonlarla uğraşan Özlem Aksöz, İstasyon Gaziantep'in kariyerine destek verdiğini belirterek, "Sosyal medya aracılığıyla İstasyon Gaziantep'ten haberim oldu. Burada yapılacak olan eğitimler sebebiyle katıldım. Zaten mobil oyunlarla ilgili çalışmalarım vardı. Burada sayısal, dijital oyun etkinliği için katıldım. Yaptığım çalışmaları bir seviye yukarı taşımak istedim. Kendi yapmak istediğim özgün fikirlerin olduğu birtakım çalışmalarım vardı. Bunun için bana referans olacak bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bu amaçla da buradaki eğitimden sonra kendi çalışmalarımı devam ettireceğim" şeklinde konuştu.

Bir diğer kursiyer Ömer Faruk Bozdan, İstasyon Gaziantep'in genç girişimcilere köprü görevi olduğunu ifade ederek, "3D animasyon ve modelleme işleriyle uğraşıyorum. İstasyon Gaziantep'i haber sitelerinde öğrendim. Birçok yerde ben oyunla ilgili eğitim almaya çalıştım ama çok pahalılardı. Aynı zamanda uzaktan eğitim olduğu için sıkıntı yaşayabiliyordum. Sorularım cevapsız kalıyordu. Hatalarla karşılaştığımda destek alamıyordum. Burada çok yardımcı oluyorlar. Şu zamanda genç birçok arkadaşımız oyun girişimcisi olmak istiyor. Burası onlar için çok avantajlı bir yer. Burası fikirleri olan girişimciler için çok güzel bir yer. Yapmak istediklerini yapabilirler. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.