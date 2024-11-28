İstatistik Araştırmalarının Önemi Vurgulandı - Son Dakika
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İstatistik Araştırmalarının Önemi Vurgulandı

İstatistik Araştırmalarının Önemi Vurgulandı

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 8. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi'nde, istatistiksel araştırmaların toplumsal ve insani etkileri üzerinde duruldu.

28.11.2024 17:16  Güncelleme: 17:19
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Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, istatistiksel araştırmaların yalnızca birer sayıdan ibaret olmadığını belirterek, "Bu rakamların arkasında toplumsal anlamlar, insan hayatlarına dokunan etkiler ve gelişim potansiyelleri bulunmaktadır" dedi.

Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde yapılan 8. Uluslararası Araştırmacılar, İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresinde (IRSYSC 2024) Çukurova Kalkınma Ajansı Salonu'nda gerçekleşti. Programda konuşan ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "Unutulmamalı ki, istatistiksel araştırmalar yalnızca birer sayıdan ibaret değildir; bu rakamların arkasında toplumsal anlamlar, insan hayatlarına dokunan etkiler ve gelişim potansiyelleri bulunmaktadır. Sizler, veriyi anlamlandıran, analiz eden ve topluma katkı sağlayan gerçek değişim liderlerisiniz" ifadelerini kullandı.

Rektör Sözen, son olarak kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen öğretim üyelerine, kongreye katılan TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya'ya ve kongrede bildiri sunan katılımcılara teşekkür ederek başarılar diledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehrimizde bulunan üniversitelerle bilimsel çalışmalar yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydederek son yıllarda artan iş birliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Adana'nın kendisi için önemli bir şehir olduğunu dile getiren TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya ise böyle önemli bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

IRSYSC 2024 Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Selim Gündüz de IRSYSC kongrelerinin 8.'sinin bu yıl Adana'da düzenleniyor olmasından ve bu kongrenin düzenleme kurulu başkanlığı görevini yürütmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İstatistik Araştırmalarının Önemi Vurgulandı - Son Dakika

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