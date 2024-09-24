İstihdam Sorunları İçin Yeni Çözüm Önerileri - Son Dakika
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İstihdam Sorunları İçin Yeni Çözüm Önerileri

İstihdam Sorunları İçin Yeni Çözüm Önerileri

DTSO Başkanı Bıyık, il istihdam kurullarının yetkilerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

24.09.2024 09:26
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DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, iş dünyası istişare toplantısında yaptığı konuşmada, "İl istihdam ve mesleki eğitim kurullarının yetkileri artırılmalı" dedi.

DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ev sahipliğinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen İş Dünyası İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıya, Erdoğan Bıyık'ın yanı sıra, 364 oda ve borsa başkanı ile 67 sektör meclisi başkanı da katıldı.

Toplantıda söz alarak kürsüye çıkan Erdoğan Bıyık, iş dünyasının en önemli sorunlarından biri haline gelen nitelikli istihdam konusundaki sorun ve çözüm önerilerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'a aktardı.

Erdoğan Bıyık konuşmasında, "Günümüzdeki gelişmeler ve değişmeler Türkiye'de işgücü piyasasında ara eleman bulma sıkıntısını artırmıştır. Fabrikaların ihtiyaç duyduğu işçi talebi ile iş arayanların beklenti ve şartları uyuşmuyor. Bu durum bir taraftan işsizliği doğururken diğer taraftan işverenlerin işçi bulma sıkıntısını da ortaya çıkarıyor. İş dünyası çalıştıracak işçi bulamadığında yabancı uyruklu işgücüne yöneliyor. Fakat Yabancı işçiler için izinlerin merkez teşkilatından veriliyor olması süreci zorlaştırıyor. İl istihdam ve mesleki eğitim Kurullarının daha etkili karar alabilmeleri için yetkileri artırılmalı. Ayrıca yabancı işçilerin çalıştırılması için il istihdam kurullarında tavsiye kararı alınıp bakanlığın onayına sunulabilir ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile KOSGEB İl Müdürü kurul üyesi olarak dahil edilebilir. Ayrıca yeni yapılacak olan organize sanayi bölgelerinin büyüklüklerine göre içerisinde meslek liselerinin ve meslek yüksekokullarının açılması, bölgesel asgari ücret uygulamasının geliştirilmesi gibi geliştirmelerle de iş dünyasının önü açılabilir. Günümüzde kadınların iş gücü piyasasına katılım oranları yüksek ve katkıları garipsenemez durumdadır. Kadın istihdamının desteklenmesi hususunda çalışmaların arttırılması amacıyla; organize sanayi bölgelerindeki kreşlerin desteklenmesi, kadın istihdamını geliştirmek için işsizlik fonundan desteklenmesi adımları atılarak kadınların iş gücüne katılımı arttırılabilir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Ticaret Ve Sanayi Odası, Erdoğan Bıyık, İş Dünyası, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstihdam Sorunları İçin Yeni Çözüm Önerileri - Son Dakika

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