Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit gazilerin mirasçısına "İstiklal Madalyası" verilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 66 sayılı İstiklal Madalyası Kanunu gereğince Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri tespit edilen 4 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Karara göre, İstiklal Madalyası verilecek gaziler ile mirasçıları ise şu şekilde:
34'üncü Piyade Alayı, Tabur 1'de görev yapan, Posof'lu Memet oğlu 1317 (1901) doğumlu Er Rüstem Gökçe için oğlu Hayri Gökçe. İzmir Jandarma Alayında görev yapan, Sarayönü doğumlu Mirza oğlu 1305 (1889) doğumlu Er Hizir Mirza için kızı Hatice Karçaaltıncaba. Piyade Alay 62, Tabur 2, Bölük 3'te görev yapan, Sivas'lı Ali oğlu 1307 (1891) doğumlu Çavuş Osman Cesur için torunu Halit Cesur. Nokta Sevk Efradı 1 Numaralı Mütenevvia Hastanesinde 19.03.1338 (1922)'de vefat eden, Çankırı doğumlu Emirahmet Oğullarından Osman oğlu 1297 (1881) doğumlu Er Mehmet için torunu Ertan Yurdakul. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı gazilerinin mirasçılarına verilecek - Son Dakika
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerle ilgili il seçim kurullarının kararlarına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bugün saat 17.00'ye kadar başvuru yapılabilecek. İl seçim kurullarının kararlarına olağanüstü itiraz için ise son tarih 14 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar.
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde, 2024 Çin Jiamusi Hanjiang Festivali başladı. Festivalde, yerel halkın nehre bağırarak yeni yılın bereketi ve iyi balık hasadı için dua ettiği eski bir gelenek olan 'Hanjiang' ritüeli gerçekleştiriliyor. Ayrıca festivalde Şaman dansları, hikaye anlatıcılığı ve diğer performanslar da sergileniyor. Hanjiang Festivali, balıkçı ve avcı toplulukları tarafından kutlanan geleneksel bir kutsama törenidir.
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