İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı

12.03.2022 13:43

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenlenirken, Bağlar Halide Adıvar Anaokulu öğrencileri Zehra Aşkın ile Zeynep Duru Demirtaş'ın İstiklal Marşı'nın tüm kıtlarını...

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenlenirken, Bağlar Halide Adıvar Anaokulu öğrencileri Zehra Aşkın ile Zeynep Duru Demirtaş'ın İstiklal Marşı'nın tüm kıtlarını ezbere okuması salonda bulunanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Diyarbakır'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü nedeniyle program düzenlendi. Yenişehir ilçesi Cahit Sıtkı Tarancı Kültür ve Sanat Merkezi Devlet Tiyatrosu Orhan Asena Sahnesi'nde gerçekleşen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, etkinliğe Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Dr. Fuat Güney, Sur, Kayapınar, Bağlar ve Yenişehir ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten Mehmet Akif Ersoy'on hayatını konu alan kısa bir video yayınlanmasının ardından Bağlar Halide Adıvar Anaokulu öğrencileri Zehra Aşkın ile Zeynep Duru Demirtaş'ın İstiklal Marşının 10 kıtasını ezbere okuması salonda bulunanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Minik öğrencilerin İstiklal Marşını ezbere okumasının ardından sahneye çıkan Vali Münir Karaloğlu, onlarla yakından ilgilenerek hediye verdi. Resim ve benzeri etkinlikte dereceye giren öğrencilere hediyelerin de verildiği İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği mini bir konserin verilmesiyle son buldu.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı
İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı

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Mehmet Akif Ersoy, Münir Karaloğlu, İstiklal Marşı, Diyarbakır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy Diyarbakır'da anıldı - Son Dakika


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