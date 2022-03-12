İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Son Dakika
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

12.03.2022 13:55

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi Sivas'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. Yılı kapsamında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

SİVAS - Sivas'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. Yılı kapsamında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Sivas'ta 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yılı dolayısıyla Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program kısa film gösterimi ve oratoryo gösterimi ile devam etti. Çeşitli gösterimlerin yapıldığı anma programında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışmasında ve Bir Karakter Abidesine, İstikbalden Mektup Yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

"Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın"

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, "Tüm nesillerin özümsemesi ve tüm nesillerimizin rehber edinmesi bir değerimizdir. O sadece bir şair değildir, aynı zamanda bir Türk mütefekkiri ve münevveridir. Kim milli marşımızın muazzamlığıyla bu duyuş bu bilgi bu duruşu ve bu kabiliyetliliğin bütünleşmesinden gelmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde mücadele eden milletimiz İstiklal Marşı'nın ruhunu her daim koruyacaktır. Bu vesileyle Mehmet Akif Ersoy ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklara düşen tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor. Akif'in hepimizin gönüllerinde karşılık bulan duasına iştirak ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" dedi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi - Son Dakika
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