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Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu - Son Dakika
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Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı, Istranca Ormanları'nda kartpostallık görüntülerin oluşmasına sebep oldu. Vatandaşlar, karın keyfini kar topu oynayarak ve fotoğraf çekerek çıkardı.

Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu
18.12.2023 - 22:19,  Güncelleme: 22:20
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Istranca Ormanları beyaza büründü, kartpostallık görüntüler oluştu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin yüksek kesimlerindeki kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Istranca Ormanları'ndaki kar manzaraları havadan görüntülendi.

Kırklareli'ni yüksek kesimlerindeki yağış, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle Istranca Ormanları'nı beyaza büründü.

Kar görmek için araçlarıyla jandarma kule mevkiine gelen vatandaşlar, yağan karın keyfini kar topu oynayarak ve bol bol fotoğraf çekilerek çıkardı.

Kaynak: İHA
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