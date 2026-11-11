İtfaiye ekipleri Eskişehir'deki yurt personeline yangın eğitimi verip tatbikat yaptı - Son Dakika
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İtfaiye ekipleri Eskişehir'deki yurt personeline yangın eğitimi verip tatbikat yaptı

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İtfaiye ekipleri Eskişehir\'deki yurt personeline yangın eğitimi verip tatbikat yaptı
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Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey Yurdu'nda görevli personele İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince temel yangın eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yapılan tatbikatla personelin acil durumlardaki müdahale becerisi ve bilinç düzeyinin artırılması hedeflendi.

Eskişehir'deki Doğan Aslan Bey Yurdu'nda görev yapan personele yönelik yangın eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir yurtlarında personelin muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyini artırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Doğan Aslan Bey Yurdu personelinde görevli çalışanlara İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verildi. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı icra edildi. Tatbikatla birlikte personelin acil durumlardaki müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA
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