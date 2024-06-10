İtfaiye eri annesiz kalan kirpi yavrularını besliyor - Son Dakika
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Yerel

İtfaiye eri annesiz kalan kirpi yavrularını besliyor

Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde 20 yıldır çalışan itfaiye eri Hasip Bozkır, annesiz kalan 6 kirpi yavrusunu yaklaşık 1 haftadır elleriyle besliyor. Şırıngayla kirpileri besleyen Bozkır, örnek davranışı ile takdir topladı.

10.06.2024 09:57
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Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde 20 yıldır çalışan itfaiye eri Hasip Bozkır, annesiz kalan 6 kirpi yavrusunu yaklaşık 1 haftadır elleriyle besliyor. Şırıngayla kirpileri besleyen Bozkır, örnek davranışı ile takdir topladı.

Bingöl'de yaklaşık 1 hafta önce bahçesinde ot biçen bir vatandaş, annesiz 6 kirpi yavrusuna rastladı. Durumu öğrenen Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 20 yıldır çalışan Hasip Bozkır, vatandaşla irtibata geçerek kirpi yavrularını teslim aldı. Daha sonra müdürlüğünün bahçesine getirerek kirpileri beslemeye başlayan itfaiye eri Bozkır, 1 haftadır kirpileri şırınga yardımıyla süt vererek hayatta tutmaya çalışıyor.

"Doğada beslenebilecek duruma gelince salacağım"

Yavru kirpilerinin ilk geldiklerinde gözlerinin kapalı olduğunu ancak süt vererek beslemeye çalıştırdığını belirten Bozkır, kirpilerin gözünün açıldığını ve yürümeye başladığını söyledi. Kendisinin de hayvansever bir vatandaş olduğunu belirten Bozkır, kirpilerin tamamen toparladığında doğal ortamına salacağını ifade etti. İtfaiye eri Hasip Bozkır, "20 yıldır Bingöl'de itfaiye eri olarak çalışıyorum. İnsanların yanı sıra dara düşen hayvanların da yardımına koşuyoruz, kurtarıyoruz. Ot biçerken kirpilerin annesinin olmadığını, gözlerinin kapalı olduğunu söyledi. Ne yapalım dediler? Ben de dedim ki getirin ben burada beslerim. İtfaiye bahçemizin yeri geniş ben de hayvansever olduğum için bakarım dedim. Getirdim, birkaç gündür bakıyorum, süt veriyorum. Bahçeye salıyorum, akşamları tekrar yerlerine bırakıyorum. İnşallah yaşatırız yavruları. Bir hafta kadar daha bakmaya devam edeceğim, gözleri açıldı. Eğer doğada beslenebilirse doğal ortamlarına salacağım" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel İtfaiye eri annesiz kalan kirpi yavrularını besliyor - Son Dakika

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