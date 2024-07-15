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İtfaiye yangından etkilenen kaplumbağayı su ile serinletti

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan yangın sonrası alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından su dökülerek serinletildi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesi kırsalında bahçe ve örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, bu sırada yanan otların arasında bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti. Alevlerden etkilenen kaplumbağayı gören ekipler yangın söndürme hortumu ile alevlerden etkilenen kaplumbağaya su döküp serinletti.

Bir müddet su takviyesi yapılan kaplumbağa güvenli bölgeye görülerek doğal yaşam alanına bırakıldı.