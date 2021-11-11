Üye Girişi
İvrindi Belediyesi logosu yenilendi - Son Dakika

İvrindi Belediyesi logosu yenilendi

11.11.2021 12:36
İvrindi Belediyesi logosu yenilendi

İvrindi Belediyesi, halkın oy çokluğu ile seçtiği ve son olarak İvrindi Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı karar ile birlikte artık yeni logosunu kullanmaya başlanacak.

İvrindi Belediyesi, halkın oy çokluğu ile seçtiği ve son olarak İvrindi Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı karar ile birlikte artık yeni logosunu kullanmaya başlanacak.

Mavi renk akarsu, gölet ve barajları temsil ediyor

Su bolluğu bakımından oldukça verimli bir coğrafyaya sahip olduklarını dile getiren İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz " İlçemiz susuz tarımdan ziyade son yıllarda eskiye nazaran sulu tarım arazilerinin bolluğu ile bilinen bir ilçe haline geldi. Devletimizin ilçemiz sınırlarına kazandırmış olduğu Ardıçtepe Barajı, çok sayıda göletler, madra dağından akan ve çok sayıda kol ile beslenen koçaçay ve kocaçaya bağlı derelerin etkisi çok büyük. Sulu tarım arazilerimiz arttı. Her bölgemizde artık sulu tarım yapılıyor diyebiliriz. O yüzden bu bereketi temsil etmesi için mavi rengi kullandık ve logomuza esinlendirdik."

Eşşiz doğası ile "Yeşil" İvrindi

Madra dağının yeşillikleri ve endemik bitki türleri başta olmak üzere ilçenin oksijen deposu olduğunu dile getiren Başkan Cengiz " İlçemizin renkli coğrafyası, endemik bitki türlerini içinde barındıran ve tabiatı ile mest eden görünüme sahip Madra dağı başta olmak üzere oksijeni bol, yaşanılırlık seviyesi yüksek ve bir coğrafya içerisindeyiz. Bu doğaya sahip olduğumuz için şanslıyız. Logomuzda mavi ve yeşil tonlarına ağırlık vermemizdeki amaç bu. Bereketli toprakları besleyen akarsular maviyi, her alanı kaplayan doğası ile meşhur ilçemizi temsilen de yeşil rengi kullanarak logomuza hayat verdik.

İvrindi'nin sembolü kuzu ön planda

İlçe de yetişen kuzu tüm Türkiye tarafından bilindiğini ifade eden Başkan Cengiz "Tarım ve hayvancılığın ön planda olduğu bir ilçeyiz. Logomuzda tüm bunları ön planda tutmak istedik ama bir tanesi ağır basıyor o da İvrindi Kuzusu. İlçemizde yetişen kıvırcık ırkı kuzunun lezzeti tüm Türkiye tarafından biliniyor. Bu yüzden logomuzda vazgeçilmezlerin en başında yer alıyor. Halkımıza alternatif olarak sunduğumuz içinde kuzu olmayan logolar da vardı. Büyük bir kitle mutlaka olması gerektiği kanaatindeydi. Bu sebeple ilçemizde kuzunun önemi oldukça fazla

Logonun üstünü dağlar ile tamamladık" dedi.

Kaz Dağları'na olan yakınlığı ve Madra Dağı'nın güzelliği ilçenin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını dile getiren Başkan Cengiz "İlçe sınırları içinde bulunduğumuz Madra Dağı, bir çok endemik bitki türü ve eşsiz doğası ile oksijen deposu adeta. O bölgede yaşayan vatandaşlarımız, geçimini o dağda doğal olarak yetişen kestaneden sağlıyorlar. Bölgemizde ayrıca ceviz gibi müthiş lezzetlerde üretiliyor. Bursa'da yemeye alışık olduğumuz kestane şekerinin kestanesi yüzde 80 oranı ile ilçemizden tedarik ediliyor. Sadece Bursa değil, Türkiye geneli ve yurt dışına ihraç edilerek aile ekonomisine önemli bir katkı sağlıyor. O yüzden Madra Dağı başta olmak üzere ilçemizde bulunan küçüklü büyüklü dağ ve tepeleri ifade eden görsele logomuzda yer verdik" - BALIKESİR

İvrindi Belediyesi logosu yenilendi
İvrindi Belediyesi logosu yenilendi

Madra Dağı, Hisarcık, İvrindi, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İvrindi Belediyesi logosu yenilendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar 12:43 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 12:31 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:32 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti         
12:46
Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı         
12:33
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak         
12:23
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:55:21. #1.12#
SON DAKİKA: İvrindi Belediyesi logosu yenilendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement