İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Sedefçi, Edirnespor'a yapılan maddi desteği eleştirdi

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İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, Edirne Valiliği tarafından Edirnespor'a yapılan 4 milyon liralık maddi desteğe ilişkin "Sayın Valimiz basın toplantısı yaparak 'Arkadaşlar bu parayı Belgin İba değil, Edirne Valiliği vermiştir' demedi. Vali bey suskun kalmakla bu işe sahip çıkmış oldu" dedi.

İYİ Parti Edirne Belediye Başkan Adayı Hamdi Sedefçi, bugün parti binasında düzenlediği basın toplantısında Edirne Valiliği tarafından Edirnespor'a verilen 4 milyon TL'lik maddi yardıma değindi. Sedefçi, şunları söyledi:

"DEVLETİN VALİSİ OLARAK BUNU SÖYLEMEK ZORUNDAYDI"

"Enteransandır son haftalarda Edirnespor'un vahim durumu fırsat doğurdu, bazı insanlara. Fırsatçılık yaparak devletten, resmen valilikten alınan, halkın vergilerinden alınan paraların 4 milyon lirası, Edirnespor'a aktarıldı. Sayın Valimiz basın toplantısı yaparak 'Arkadaşlar bu parayı Belgin İba değil, Edirne Valiliği vermiştir' demedi. Vali bey suskun kalmakla bu işe sahip çıkmış oldu. Devletin valisi net tavır alarak 'Bu para Edirnespor'a verilen para, valiliğin parasıdır. Belgin İba vermemiştir' demedi. Demeliydi, devletin valisi olarak bunu söylemek zorundaydı. Bayan arkadaşımız Edirne'yi yönetmeye talip. Edirne'yi yönetmeye talip olan bir insan daha şimdiden yalanla başlarsa bu arkadaşımız yapmadığı şeyi yaptı gibi gösterip de daha sonra yapmadığını itiraf ederse bu arkadaşımız, vay haline Edirnemizin."