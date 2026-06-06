İyi Parti Isparta'da Görevlendirme: Atabey ve Sütçüler'e Yeni Başkanlar - Son Dakika
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İyi Parti Isparta'da Görevlendirme: Atabey ve Sütçüler'e Yeni Başkanlar

06.06.2026 01:34  Güncelleme: 03:04
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İYİ Parti Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, Atabey ve Sütçüler ilçe başkanlıklarına İbrahim Duman ve Ömer Uysal'ın getirildiğini duyurdu.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - İYİ Parti Isparta İl Başkanı İsa Yalçın, yaptığı yazılı açıklamayla Atabey ve Sütçüler ilçe başkanlıklarına yapılan yeni görevlendirmeleri duyurdu. Yalçın, teşkilatları güçlendirmeye ve millete daha etkin hizmet sunmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Açıklamada, uzun yıllar eğitim camiasında öğretmenlik, okul yöneticiliği ve çeşitli idari görevlerde bulunan, geçmiş dönemlerde belediye başkan adaylığı ve ilçe başkanlığı görevlerini de üstlenen İbrahim Duman'ın Atabey İlçe Başkanlığı görevine getirildiği bildirildi.

Sütçüler İlçe Başkanlığı görevine ise eğitim camiasında tanınan ve geçmiş dönemlerde siyasi çalışmalarda görev alan Ömer Uysal'ın görevlendirildiği açıklandı.

İYİ Parti İl Başkanı İsa Yalçın, her iki ismin de bilgi, birikim ve tecrübeleriyle ilçelerine ve partiye önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

Yalçın açıklamasında, "Böylesine önemli ve kritik bir dönemde ülkemizin geleceği için bizimle birlikte yürümeyi, mücadele etmeyi ve sorumluluk üstlenmeyi kabul eden kıymetli dava arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Teşkilat yapısını güçlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Yalçın, "Bizler büyük bir aileyiz. Yorulan arkadaşlarımızın koluna girecek, kırılan gönülleri onarmak için çaba gösterecek, birbirimize omuz vererek yolumuza devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki siyaset makam ve mevki yarışı değil; millete hizmet etme, ülkeye fayda sağlama mücadelesidir" dedi.

Açıklamasının sonunda birlik ve dayanışma mesajı veren Yalçın, göreve başlayan ilçe başkanlarının Atabey'e, Sütçüler'e, Isparta'ya ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel İyi Parti Isparta'da Görevlendirme: Atabey ve Sütçüler'e Yeni Başkanlar - Son Dakika

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