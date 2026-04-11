İyi Partili Türkoğlu: "Seçimin Her Türlüsüne; İster Ara Seçim, İster Erken Seçim, İsterse Hemen Seçim Biz Bunlardan Yanayız"

(BİLECİK) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, "Seçimin her türlüsüne; ister ara seçim, ister erken seçim, isterse hemen seçim biz bunlardan yanayız. Çünkü bu ülke yönetilemiyor, iktidar yönetme yetisini kaybetti. Türk Milletinin ve Türk Devleti'nin sabrı ve tahammülü kalmadı, bıçak kemiğe dayandı. Seçime varız buyurun getirin" dedi.

İYİ Parti Bilecik İl Başkanlığı ziyareti sırasında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Sendikalar ve Kamu Çalışanlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Türkiye'nin ekonomik ve siyasi olarak zor bir süreçten geçtiğini ifade etti. Türkoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ekonomisi, bizim en büyük banknotumuz 200 lira 2009 yılında basıldı, 136 dolardı. Şimdi 4-4 buçuk dolar. Bana neyin ekonomisi anlatıyorsunuz? Elin Avrupalısının en büyük banknotu 500 Euro. 500 Euro'ya geliyor bir kişi bir hafta Türkiye'de tatil yapıyor, yiyor, içiyor, alışveriş yapıyor gidiyor, benim vatandaşım 200 lira ile yarım kilo Ezine peyniri alamıyor. Bugün seçim tartışmaları var. Seçim tartışmaları ile ilgili İYİ Parti'nin tavrı son derece net. Seçimin her türlüsüne; ister ara seçim, ister erken seçim, isterse hemen seçim biz bunlardan yanayız. Çünkü bu ülke yönetilemiyor, iktidar yönetme yetisini kaybetti. Türk Milletinin ve Türk Devleti'nin sabrı ve tahammülü kalmadı, bıçak kemiğe dayandı. Seçime varız buyurun getirin. Bizim istisnamız sadece sonuca dönüşmeyen hamleler milleti siyaseten çok yoruyor. Muhalif seçmeni sonuç alamamak çok yoruyor, çok örseliyor."

"Hukuk olmadığı için ekonomi de olmuyor"

Türkiye'de hukukun adaletin olmadığını görmüyor muyuz? 2010 referandumu ile başlayan, 'ölüleri de kaldıralım oy verdirelimle' iktidar ile kol kola girerek çıkardıkları o referandumdan sonra Türkiye'de hukuk ve adalet belli grupların hususen iktidarın sopası oldu. Bunu Ergenekon'da gördük, sonraki süreçte gördük, sonra birbirlerine düştüler gördük. Şimdi de bu belediyelerde yaşananlarda görüyoruz. Muhalif belediyeler üzerinden itibar suikastlarına yönelik ayrıca tutukluluk gerektirmeyen hallere rağmen yargıyı böyle işletirsen Türkiye'de kimse hukukun olduğuna inanmaz, nitekim inanmıyor. Hukuk olmadığı için ekonomi olmuyor, güven olmuyor, istikrar olmuyor ve gelecek olmuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti zor bir süreçten geçiyor. Yönetilemeyen ülkenin yönetilebilmesi için biz varız, biz buradayız. Biz 2017'de kurulduğumuz gün ne dediysek bugün aynı noktayız. Biz 2017'de de Apo'ya, 'bebek katili' diyorduk. Şimdi de, 'bebek katili' diyoruz. Biz 2017'de, 'bu ucube tek adam sistemi Türkiye'yi iflas ettirir' diyorduk. Ettirdi. Şimdi de aynı şeyi söylüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem istiyoruz. Biz 2017'de 'bu sessiz işgal, memlekette sayıları 10 milyona yaklaşan ben Göç Komisyonu Üyesiyim mecliste. Suriyelisi, Afganlısı, Afrikalısı Türkiye'nin en büyük milli güvenlik sorunudur' diyorduk. Halen aynı noktadayız."