İYİ Partili Ofluoğlu, Yozgat\'ın nüfusunun 2002\'den bu yana azaldığını söyledi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, iktidarın ekonomi, eğitim, istihdam ve sosyal politikalarını eleştirdi. Ofluoğlu, AK Parti'nin 25 yıllık iktidarının ardından Yozgat'ın nüfus kaybettiğini, gençlerin iş ve gelecek kaygısı yaşadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, Yozgat'ta partililerle bir araya geldi. İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar'ın da katılımı ile il binasında yaptığı basın toplantısında konuşan Ofluoğlu, Yozgat'ın nüfusunun 2002'den bu yana azaldığını belirterek, gençlerin iş bulamadıkları ve ekonomik koşullar nedeniyle evlenmekte zorlandıkları görüşünü dile getirdi. Ofluoğlu, şunları söyledi:

"2002'de Yozgat'ın nüfusu 700 bine yaklaşıyor. Kişi başına düşen milli gelirde AK Parti iktidara geldiğinde Yozgat 53. sırada. Doğum ve evliliğe gelince, bu da şu nedenle önemlidir; sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için gençlerin umut etmesi, evlenmesi, çocuk yapması, nüfusun genç ve dinamik olması gerekir. 2002'de 7 bine yakın çift evlenmiş bir yılda, 900'e yakın çift boşanmış. ve her evde yaklaşık 2002'de AK Parti geldiğinde 2 ila 3 çocuk varmış. Yani kritik sayı her evde, her ailede iki çocuktur. Yozgat nüfus olarak gelişen, dinamik, nüfusu büyüyen ilerleyen kent konumundaymış AK Parti iktidara geldiğinde. 25 yılın sonunda ne olmuş? 1 milyon 200 bin Yozgatlı kütüğü Yozgat'ta olmasına rağmen Yozgat dışında yaşıyor. Nüfus ne olmuş? 413 bin, evlilik ne olmuş? 2 bin 700. Çocuk sayısı kaça düşmüş? Bir, nadiren iki. Niye? Gençler evlenemiyor. İş bulamıyor ki gençler evlensin. Evlense bile geleceğe garanti bakamıyor. ya da yaşam standardı düşük ya da iş garantisi yok gencin. Asgari ücretle evlenip ne yapsın?

Geçen Kırıkkale'de gördüm; 'Askıda simit.' Sayın Cumhurbaşkanı belediye başkanıyken bir cümlesi vardı, mevcut iktidara sesleniyordu, meşhurdur bilirsiniz. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı: 'Bir simidi, bir çayı bu gariban millete çok gören bu zalim iktidarı hala mı başta tutacaksınız?' diyor. Ben de aynı cümleyle sesleniyorum, sevgili Yozgatlılar; siz yıllardır sonsuz paye verdiniz. AK Parti iktidarına oy verdiniz ama artık yönetemiyorlar bu ülkeyi.

"HALA MI OY VERECEKSİNİZ?"

KPSS'den en yüksek puanı almış çocuk. Ama AK Partili tanıdığı yok. İşe giremiyor. Dişinizden, tırnağınızdan artırmışsınız, okula göndermişsiniz. Yurt parası verememişsiniz. Üniversite gençlerinin çoğu bir öğünü yemeden geçiriyor ülkede şu an. 8 milyon çocuk yatağa aç giriyor. Bir çocuğu giydirmenin maliyeti Yozgat'ta bile en az ayakkabı dahil 5 bin lira. Kaç lira alıyor emekli? 23 bin lira. Hala mı bu zalim iktidarı destekleyeceksiniz? Sevgili hanımlar, size sesleniyorum; yüreği en çok yanan, mutfağın ne olduğunu bilen, verilen üç kuruşla hayatı idame ettirmeye çalışan çocuğuna bir şey hissettirmemeye çalışan sizler. Evde iş bulamadığı için sıkıntıdan evden dışarı çıkamayan çocuklarının gençlerinin o sıkıntısını, depresyonunu, moral bozukluğunu yaşayan sizler. Hala mı oy vereceksiniz?"

Çocuklara yönelik istismar ve şiddet olaylarına da değinen Ofluoğlu, bu olayların önlenmesi konusunda kamu kurumlarının sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini savundu.