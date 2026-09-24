İYİ Partili Yücel, 2026'da faiz yükünün 2 trilyon 141 milyar liraya ulaşacağını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İYİ Partili Yücel, 2026'da faiz yükünün 2 trilyon 141 milyar liraya ulaşacağını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İYİ Partili Yücel, 2026\'da faiz yükünün 2 trilyon 141 milyar liraya ulaşacağını savundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, Osmaniye'de ekonomi ve tarım politikalarını eleştirdi. Yücel, 2021'de 179 milyar lira olan faiz ödemelerinin 2026'da 2 trilyon 141 milyar liraya ulaşacağını, bunun aileleri, esnafı ve sanayiciyi zorladığını savundu.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel, "İktidar halka sürekli sorumluluk yüklemeye bedelini onlara ödetmeye, makamlarında ve makam araçları ile Türkiye genelinde saltanat sürdürmeye alıştılar" dedi.

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yücel, burada yaptığı konuşmada, enflasyonun yıllardır emekli, işçi, esnaf ve sanayicinin üzerinde yük oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Enflasyonu hükümetler bize gösterdiler ama saltanatını kendileri sürdüler. Örneğin mazot artışlarında dahi araçlarına bir gün de olsa mola verdirmeden bedellerini bu halka ödettikleri bir süreçle son 24 yıldır bu hükümetle birlikte yaşıyoruz. Mehmet Şimşek bundan bir hafta kadar önce bir açıklama yaptı. Türkiye'de mazotun fiyatı 100 lirayı geçecek ama Avrupa'da mazot bundan daha pahalı gibi bir gafletli boş bir cümle kullandı. Evet doğru, Avrupa'da mazot Türkiye'den daha pahalı fakat orda işçiliklerde çok yüksek. Örneğin bir asgari ücret 2 bin euro ortalama bir tablodan baktığınızda 110 bin liraya gelirken sizin ülkenizde 28 bin lira.

İktidar halka sürekli sorumluluk yüklemeye bedelini onlara ödetmeye, makamlarında ve makam araçları ile Türkiye genelinde saltanat sürdürmeye alıştılar."

Tarım politikalarını da eleştiren Yücel, üretim maliyetlerinin yükseldiğini ve çiftçinin özellikle mazot fiyatları nedeniyle zor durumda olduğunu kaydetti. Tarımsal üretimin stratejik bir alan olduğunu belirten Yücel, hükümet yetkililerinin tasarruf yapması ve üreticiye daha düşük maliyetle girdi sağlanması gerektiğini söyledi. Yücel, "Tarımda o kadar geriye gitti ki bu ülke. Bugün savaşta bulunan Ukrayna'dan saman ithal eder hale geldik" dedi.

"FAİZ ÖDEMELERİ 2 TRİLYON LİRAYI AŞTI"

Türkiye'nin faiz giderlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yücel, 2021 yılında 179 milyar lira olan faiz ödemelerinin 2026'da 2 trilyon 141 milyar liraya ulaştığını söyledi. Ekonomik tablonun aileleri, esnafı ve sanayiciyi zorladığını savunan Yücel, "Yani bir ülke kalkınmalı, ihracat yapmalı, döviz getirmeli, gencine iş istihdamı sağlamalı. Bunların hiçbirini yapmayınca bu oran nereye sıçrıyor biliyor musunuz? 2026'da bu oran 2 trilyon 141 milyara. Neredeyse 15 katına çıkıyor faiz oranı. Bu nedir biliyor musunuz? 'Sat ye bu ülkeyi, sat sat ye bitmez bu ülke' zihniyetini gösteriyor. Bir aile, işletme, esnaf, sanayici böyle bir tabloyla karşılaştığında iflas ettim demektir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Kazım YücelİYİ PartiOsmaniyePolitikaEkonomiTarımYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
Bandırma’da yürek yakan kaza Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti Bandırma’da yürek yakan kaza! Anne, kızı ve doğmamış bebeği hayatını kaybetti
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:36
Montella kara kara düşünüyor Fransa maçı öncesi kritik eksikler
Montella kara kara düşünüyor! Fransa maçı öncesi kritik eksikler
15:20
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:27:09. #7.12#
SON DAKİKA: İYİ Partili Yücel, 2026'da faiz yükünün 2 trilyon 141 milyar liraya ulaşacağını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei