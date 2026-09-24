İYİ Partili Yücel, 2026\'da faiz yükünün 2 trilyon 141 milyar liraya ulaşacağını savundu

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel, "İktidar halka sürekli sorumluluk yüklemeye bedelini onlara ödetmeye, makamlarında ve makam araçları ile Türkiye genelinde saltanat sürdürmeye alıştılar" dedi.

İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel, partisinin Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yücel, burada yaptığı konuşmada, enflasyonun yıllardır emekli, işçi, esnaf ve sanayicinin üzerinde yük oluşturduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Enflasyonu hükümetler bize gösterdiler ama saltanatını kendileri sürdüler. Örneğin mazot artışlarında dahi araçlarına bir gün de olsa mola verdirmeden bedellerini bu halka ödettikleri bir süreçle son 24 yıldır bu hükümetle birlikte yaşıyoruz. Mehmet Şimşek bundan bir hafta kadar önce bir açıklama yaptı. Türkiye'de mazotun fiyatı 100 lirayı geçecek ama Avrupa'da mazot bundan daha pahalı gibi bir gafletli boş bir cümle kullandı. Evet doğru, Avrupa'da mazot Türkiye'den daha pahalı fakat orda işçiliklerde çok yüksek. Örneğin bir asgari ücret 2 bin euro ortalama bir tablodan baktığınızda 110 bin liraya gelirken sizin ülkenizde 28 bin lira.

İktidar halka sürekli sorumluluk yüklemeye bedelini onlara ödetmeye, makamlarında ve makam araçları ile Türkiye genelinde saltanat sürdürmeye alıştılar."

Tarım politikalarını da eleştiren Yücel, üretim maliyetlerinin yükseldiğini ve çiftçinin özellikle mazot fiyatları nedeniyle zor durumda olduğunu kaydetti. Tarımsal üretimin stratejik bir alan olduğunu belirten Yücel, hükümet yetkililerinin tasarruf yapması ve üreticiye daha düşük maliyetle girdi sağlanması gerektiğini söyledi. Yücel, "Tarımda o kadar geriye gitti ki bu ülke. Bugün savaşta bulunan Ukrayna'dan saman ithal eder hale geldik" dedi.

"FAİZ ÖDEMELERİ 2 TRİLYON LİRAYI AŞTI"

Türkiye'nin faiz giderlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yücel, 2021 yılında 179 milyar lira olan faiz ödemelerinin 2026'da 2 trilyon 141 milyar liraya ulaştığını söyledi. Ekonomik tablonun aileleri, esnafı ve sanayiciyi zorladığını savunan Yücel, "Yani bir ülke kalkınmalı, ihracat yapmalı, döviz getirmeli, gencine iş istihdamı sağlamalı. Bunların hiçbirini yapmayınca bu oran nereye sıçrıyor biliyor musunuz? 2026'da bu oran 2 trilyon 141 milyara. Neredeyse 15 katına çıkıyor faiz oranı. Bu nedir biliyor musunuz? 'Sat ye bu ülkeyi, sat sat ye bitmez bu ülke' zihniyetini gösteriyor. Bir aile, işletme, esnaf, sanayici böyle bir tabloyla karşılaştığında iflas ettim demektir" diye konuştu.