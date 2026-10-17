İYİ Partili Yücel Malatya\'da geçim sıkıntısının emekli ve esnafı da vurduğunu söyledi

Haber-Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) - İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel, "Bütün vatandaşlarımızın ortak sorunu geçim sıkıntısıdır. Emeklimiz, çalışanımız, çiftçimiz, esnafımız ve sanayicimiz hayat pahalılığı karşısında zorlanmaktadır" dedi.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel, "Sahadan Sandığa" Eğitim Programı kapsamında Malatya'da, yaptığı konuşmada, ekonomik krizin toplumun tüm kesimlerini etkilediğini belirtti. Türkiye'nin ağır bir ekonomik, siyasi ve toplumsal kriz içinde olduğunu savunan Yücel, şunları kaydetti:

"Kürt'ün de Türk'ün de yani hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün vatandaşlarımızın ortak sorunu geçim sıkıntısıdır. Emeklimiz, çalışanımız, çiftçimiz, esnafımız ve sanayicimiz hayat pahalılığı karşısında zorlanmaktadır. Yoksulluk yaygınlaşırken gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek derinleşiyor. Yolsuzluklar, yasaklar ve hukuksuzluklar toplumun güvenini aşındırıyor. Kamu otoritesinin gözetimine ve denetimine rağmen gerçekleştiği iddia edilen fon vurgunu, devletin denetim mekanizmalarına duyulan güveni sarsan ciddi bir yönetim sorunu haline gelmiştir. Milletimizin tasarruflarını korumakla sorumlu kurumların, görevlerini neden yerine getirmediğini açığa çıkartmak ve sorumlularından hesap sormak zorundayız.

Halk TV'ye yönelik müdahaleler ve TMSF üzerinden yürütülen kayyum uygulamaları da basın özgürlüğü ve hukuk devleti açısından ciddi kaygılar doğurmaktadır. Basının susturulduğu, eleştirilerin baskı altına alındığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. Türkiye'nin temel sorunu, öngöremeyen, planlayamayan, denetleyemeyen ve hesap vermeyen bir yönetim anlayışıdır.

Milletimiz geçim derdiyle mücadele ederken milli birliğimizi ve üniter devlet yapımızı tartışmaya açan bir siyasi sürecin içerisinde bulunmaktayız. İYİ Parti olarak 'Bayrak Açıyorum' mitinglerinde ortaya koyduğumuz kararlı duruş açıktır. Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerinden, milli kimliğimizden, üniter yapımızdan ve vatandaşlarımızın eşitliğinden asla vazgeçmeyeceğiz.

Malatya'mız, Türkiye'nin genel ekonomik sorunlarının yanında 6 Şubat depreminin ağır sonuçlarıyla da mücadele etmek durumunda kalıyor. Kaybettiğimiz canların acısı hala yüreklerimizdedir. Depremin ardından yürütülen konut ve iş yeri inşaatları elbette önemlidir. Ancak bir şehrin yeniden ayağa kalkması yalnızca binaların tamamlanmasıyla mümkün değildir, olamaz. Üstelik yeni yapılan bazı binalarda kullanılan malzemelerin kalitesine ilişkin vatandaşlarımızdan ciddi şikayetler almaktayız. Bu şikayetler titizlikle incelenmeli, ilgili kamu kurumları yapı kalitesi ve güvenliği konusunda etkin denetimler yapmalıdır. Malatya'nın yeniden ayağa kalkması; esnafın dükkanını açması, sanayicinin üretmesi, çiftçinin emeğinin karşılığını alması ve gençlerin kendi şehirlerinde gelecek kurabilmesiyle mümkündür."