İyidere\'de Öğrencilere Ücretsiz Kıyafet Dikişi

Rize'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gösterileri için çocuklara ücretsiz kıyafet dikti.

Rize'nin İyidere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde özel günler için öğrencilere ücretsiz kıyafet dikiliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ilçedeki öğrencilere kıyafetlerini Halk Eğitimi Müdürlüğü eliyle dikmek için proje başlattıklarını ifade eden İyidere Kaymakamı Eray Gürsoy, "Bu sene Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinasyonunda il ve ilçemizdeki tören programlarında öğrencilerimizin giyeceği kıyafetleri biz dikelim dedik. Anneler babalar kıyafet derdine düşmesin, çocuklarımız farklı farklı kıyafetler giymesin, farklı kalitede mallar giyinmesin, hepsini biz dikelim ve çocuklarımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda cıvıl cıvıl, tek renk ve tek kıyafetle bütün masraflarının tarafımızca karşılandığı bir şekilde izleyeceğiz. Bu projeyi aynı şekilde 29 Ekim'de, 19 Mayıs'ta ve diğer ulusal bayramlarda göreceğiz" dedi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ise, etkinliklerde öğrencilerin kıyafetlerinin dikilmesi için projenin devam edeceğini dile getirerek, "İyidere Belediyesi son beş yıldır çok güzel projelere imza atıyor. Bizim için sosyal belediyecilikle beraber vatandaşıyla buluşan bir belediyecilikti amacımız. İlçede her bayramda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir kıyafet sorunu yaşanıyordu. Bu projemizde 23 Nisan'a hazırlık yapıyoruz. İnşallah bundan sonra İyidere ilçesindeki bütün etkinliklerde öğrencilerimizin kıyafet ihtiyacını karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Haldızoğlu da, öğrencilere bayram için dağıtılan kıyafetlerin yeniden Halk Eğitimi Müdürlüğü'ne teslime dileceğini ve bir sonraki bayramda da bu şekilde kullanımının sağlanacağını ifade ederek, "Çalışmalarımız bitmek üzere. Bundan sonra aşamalı olarak farklı bayramlarda yine kıyafetler tasarlayıp dikeceğiz. Bununla ilgili ilçemizde bir alan oluşturup, bütün bayram gibi etkinlikler için kıyafet desteği sağlayacağız. Öğretmenlerimiz gelip buradan kıyafetleri alıp öğrencilerle buluşturacak. Törenlerde ve etkinliklerde kullanıldıktan sonra temiz bir şekilde geri bizlere teslim edip, sonrasında başkalarının da faydalanmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

İyidere Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mustafa Erkan ise, proje nedeniyle mutlu olduklarını belirterek, "Köylerle beraber sekiz kursumuz var. Bu kurslarda gönüllü kursiyerlerimiz var. Usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimiz bu projeye destek verdiler. Bu projenin amacı ilçemizdeki bütün öğrencilerimize yapılan etkinliklerde kıyafet desteği sağlamak ve bunu başardık" diye konuştu. - RİZE