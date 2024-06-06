İZASİAD, İzmir Belediye Meclis Üyeleri için akşam yemeği düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İZASİAD, İzmir Belediye Meclis Üyeleri için akşam yemeği düzenledi

İZASİAD (İzmir Ağrılı Sanayici ve İş İnsanlar Derneği), İzmir Belediye Meclis Üyeliklerine seçilen Ağrılı üyeler için akşam yemeği düzenledi. İZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yaşar, Ağrılı iş insanlarının İzmir'de değer ürettiğini ve istihdam sağladığını belirterek, birbirleriyle uyum ve diyalog içinde olmalarının önemine vurgu yaptı.

06.06.2024 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZASİAD (İzmir Ağrılı Sanayici ve İş İnsanlar Derneği) İzmir Belediye Meclis Üyeliklerine seçilen Ağrılı üyeler için akşam yemeği düzenledi. İZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yaşar, "İzmir'de değer üreten, istihdam oluşturan önemli sayıda Ağrılı iş insanımız bunuyor. Her alanda birbirimizle uyum ve diyalog içinde olmaya, birbirimize katkı sunmaya ihtiyacımız var" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleriyle İzmir Belediye Meclis Üyeliklerine seçilen Ağrılı Meclis Üyeleri adına İZASİAD tarafından yemek programı düzenledi. Bir otelde düzenlenen programa İZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yaşar, meclis üyeleri ve Ağrılı iş insanları katıldı. Programda konuşan İZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yaşar, "Bizler, İzmir Ağrılı Sanayici ve İş İnsanları olarak, Belediye Meclis Üyeliğine seçilen hemşehrilerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu toplantımızla, hem başarımızı kutlamayı ve hem de kaynaşmamızı daha da güçlendirmeyi amaçladık. Kaynaşmalıyız, çünkü İzmir'de var olan potansiyelimizle ve ürettiğimiz değerle orantılı bir temsil ve algıya ulaşamadığımızı düşünüyoruz. Bu akşam aramızda İzmir'den seçilmiş birkaç Ağrılı Belediye Başkanının olamayışı da bunun yeterli kanıtıdır. İzmir'deki en yüksek nüfusa sahip 5 veya 6'ncı il Ağrı. Bu nedenle her alanda birbirimizle uyum ve diyalog içinde olmaya, birbirimize katkı sunmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Ortak paydamız Ülkemiz, İzmir'imiz ve Ağrılılığımızdır"

Sözlerini sürdüren Yaşar, şunları kaydetti:

"İzmir'de değer üreten, istihdam oluşturan önemli sayıda Ağrılı iş insanımız var. Bu iş insanlarımız tekstilden teknolojiye, inşaattan turizme, otomotivden eğitime kadar farklı alanlarda yer alıyor. Hemen hemen her sektörde başarılı işler yapmaktadırlar. Fakat toplumun birçok kesiminin bundan yeterince haberdar olmadığını biliyoruz. Bu habersizliğin birçok alt nedeni kuşkusuz vardır ve bunlardan biri de Ağrılı iş insanlarını bir araya getiren formel bir yapının bu güne kadar olmayışıdır. İZASİAD bu boşluğu doldurmak, bu eksikliği gidermek, Ağrı ve Ağrılılık algısına kurumsal bir yaklaşımla ilave katkı sunmak için vardır. Ortak paydamız ülkemiz, İzmir'imiz ve Ağrılılığımızdır." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yücel Yaşar, İzmir, Ağrı, Yerel Haberler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İZASİAD, İzmir Belediye Meclis Üyeleri için akşam yemeği düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
15:59 İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul’da mutlu olmanın yolu Cizre’de mutlu olmaktan geçiyor İstanbul Sanayi Odası Başkanı: İstanbul'da mutlu olmanın yolu Cizre'de mutlu olmaktan geçiyor
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 17:14:43. #1.12#
SON DAKİKA: İZASİAD, İzmir Belediye Meclis Üyeleri için akşam yemeği düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement