İZASİAD, İzmir Belediye Meclis Üyeleri için akşam yemeği düzenledi

Yerel

İZASİAD (İzmir Ağrılı Sanayici ve İş İnsanlar Derneği) İzmir Belediye Meclis Üyeliklerine seçilen Ağrılı üyeler için akşam yemeği düzenledi. İZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yaşar, "İzmir'de değer üreten, istihdam oluşturan önemli sayıda Ağrılı iş insanımız bunuyor. Her alanda birbirimizle uyum ve diyalog içinde olmaya, birbirimize katkı sunmaya ihtiyacımız var" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimleriyle İzmir Belediye Meclis Üyeliklerine seçilen Ağrılı Meclis Üyeleri adına İZASİAD tarafından yemek programı düzenledi. Bir otelde düzenlenen programa İZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yaşar, meclis üyeleri ve Ağrılı iş insanları katıldı. Programda konuşan İZASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Yaşar, "Bizler, İzmir Ağrılı Sanayici ve İş İnsanları olarak, Belediye Meclis Üyeliğine seçilen hemşehrilerimizin başarısıyla gurur duyuyoruz. Bu toplantımızla, hem başarımızı kutlamayı ve hem de kaynaşmamızı daha da güçlendirmeyi amaçladık. Kaynaşmalıyız, çünkü İzmir'de var olan potansiyelimizle ve ürettiğimiz değerle orantılı bir temsil ve algıya ulaşamadığımızı düşünüyoruz. Bu akşam aramızda İzmir'den seçilmiş birkaç Ağrılı Belediye Başkanının olamayışı da bunun yeterli kanıtıdır. İzmir'deki en yüksek nüfusa sahip 5 veya 6'ncı il Ağrı. Bu nedenle her alanda birbirimizle uyum ve diyalog içinde olmaya, birbirimize katkı sunmaya ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Ortak paydamız Ülkemiz, İzmir'imiz ve Ağrılılığımızdır"

Sözlerini sürdüren Yaşar, şunları kaydetti:

"İzmir'de değer üreten, istihdam oluşturan önemli sayıda Ağrılı iş insanımız var. Bu iş insanlarımız tekstilden teknolojiye, inşaattan turizme, otomotivden eğitime kadar farklı alanlarda yer alıyor. Hemen hemen her sektörde başarılı işler yapmaktadırlar. Fakat toplumun birçok kesiminin bundan yeterince haberdar olmadığını biliyoruz. Bu habersizliğin birçok alt nedeni kuşkusuz vardır ve bunlardan biri de Ağrılı iş insanlarını bir araya getiren formel bir yapının bu güne kadar olmayışıdır. İZASİAD bu boşluğu doldurmak, bu eksikliği gidermek, Ağrı ve Ağrılılık algısına kurumsal bir yaklaşımla ilave katkı sunmak için vardır. Ortak paydamız ülkemiz, İzmir'imiz ve Ağrılılığımızdır." - İZMİR