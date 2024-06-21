İZDENİZ Engelli Yurttaşlar İçin Ücretsiz Yaz Seferleri Düzenliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İZDENİZ Engelli Yurttaşlar İçin Ücretsiz Yaz Seferleri Düzenliyor

İZDENİZ, engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günü Mordoğan ve Foça'ya ücretsiz seferler düzenleyecek. Rezervasyon yaptırmak gerekiyor.

21.06.2024 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZDENİZ engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günü Mordoğan ve Foça'ya sefer düzenleyecek. 25 Haziran Salı günü başlayacak ücretsiz seferlere katılmak için önceden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

Engelsiz bir yaşam amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlar için düzenlediği ücretsiz seferlere bu sene de devam ediyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün koordine edeceği yaz seferlerinde engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz ayları boyunca salı günleri, ücretsiz olarak Mordoğan ve Foça'ya gemi turu düzenlenecek.

İlk sefer 25 Haziran'da

Salı günleri Konak'tan kalkacak gemi Karşıyaka İskelesi'ne uğrayıp Mordoğan'a, sonrasında ise Foça'ya varacak. Günü Mordoğan ve Foça'da geçirecek engelli yurttaşlar ve refakatçileri, akşamüstü aynı güzergahla geri dönecek. Salı günleri Konak'tan 08.30'da kalkacak gemi, 08.45'te Karşıyaka'da, 10.00'da Mordoğan'da olacak. 10.20'de Mordoğan'dan hareket ederek 11.00'de Foça'ya ulaşacak. İlk sefer 25 Haziran Salı günü başlayacak.

Nasıl başvurulur?

Engelli İzmirim Kart sahibi engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir kişi, tura katılmak için 0232 320 00 35 (Dahili 102-103) numaralı telefonu arayıp, biniş yapacakları iskeleyi bildirerek rezervasyon yaptırabiliyor. Gemi kapasitesi 300 kişi ile sınırlı. Bu nedenle seferden en az bir gün önce rezervasyon yapılması gerekiyor. 7 yaş ve altı çocuklar da, ebeveynleri ile birlikte olmak koşulu ile seferlerden ücretsiz faydalanabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mordoğan, Foça, Engelliler, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İZDENİZ Engelli Yurttaşlar İçin Ücretsiz Yaz Seferleri Düzenliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:28 Ermenistan, Filistin Devleti’ni resmen tanıdı Ermenistan, Filistin Devleti'ni resmen tanıdı
11:17 Rakam öyle böyle değil Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi Rakam öyle böyle değil! Ertelenen akaryakıt zammıyla ilgili yeni tarih verildi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
10:57 Kenya’da vergi isyanı Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor Kenya'da vergi isyanı! Sokağa dökülen göstericiler ile polis arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor
10:46 Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti Milyoner avcısı fenomen beraber olduğu erkeklere HPV bulaştırmış! Gerçeği Türk iş adamı ifşa etti
09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
08:40 Kan donduran görüntü Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti Kan donduran görüntü! Başıboş köpekler, yakaladıkları kediyi paramparça etti
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 11:54:48. #1.12#
SON DAKİKA: İZDENİZ Engelli Yurttaşlar İçin Ücretsiz Yaz Seferleri Düzenliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement