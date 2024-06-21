İZDENİZ Engelli Yurttaşlar İçin Ücretsiz Yaz Seferleri Düzenliyor

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İZDENİZ engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz mevsimi boyunca her hafta salı günü Mordoğan ve Foça'ya sefer düzenleyecek. 25 Haziran Salı günü başlayacak ücretsiz seferlere katılmak için önceden rezervasyon yaptırılması gerekiyor.

Engelsiz bir yaşam amacıyla çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlar için düzenlediği ücretsiz seferlere bu sene de devam ediyor. İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün koordine edeceği yaz seferlerinde engelli yurttaşlar ve bir refakatçileri için yaz ayları boyunca salı günleri, ücretsiz olarak Mordoğan ve Foça'ya gemi turu düzenlenecek.

İlk sefer 25 Haziran'da

Salı günleri Konak'tan kalkacak gemi Karşıyaka İskelesi'ne uğrayıp Mordoğan'a, sonrasında ise Foça'ya varacak. Günü Mordoğan ve Foça'da geçirecek engelli yurttaşlar ve refakatçileri, akşamüstü aynı güzergahla geri dönecek. Salı günleri Konak'tan 08.30'da kalkacak gemi, 08.45'te Karşıyaka'da, 10.00'da Mordoğan'da olacak. 10.20'de Mordoğan'dan hareket ederek 11.00'de Foça'ya ulaşacak. İlk sefer 25 Haziran Salı günü başlayacak.

Nasıl başvurulur?

Engelli İzmirim Kart sahibi engelli yurttaşlar ve Refakatçi İzmirim Kartı bulunan bir kişi, tura katılmak için 0232 320 00 35 (Dahili 102-103) numaralı telefonu arayıp, biniş yapacakları iskeleyi bildirerek rezervasyon yaptırabiliyor. Gemi kapasitesi 300 kişi ile sınırlı. Bu nedenle seferden en az bir gün önce rezervasyon yapılması gerekiyor. 7 yaş ve altı çocuklar da, ebeveynleri ile birlikte olmak koşulu ile seferlerden ücretsiz faydalanabilecek. - İZMİR