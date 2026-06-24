İzdeniz yaz seferleri 27 Haziran\'da başlıyor

İZDENİZ AŞ'nin yaz seferleri 27 Haziran Cumartesi günü başlıyor. Karşıyaka ve Konak'tan hareket edecek gemilerle Urla ve Mordoğan'a hafta sonları günübirlik ulaşım sağlanacak. Biletler yalnızca online olarak satılacak, iskelede satış yapılmayacak. QR kodlu biniş sistemiyle gerçekleştirilecek seferler eylül ayına kadar sürecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz ulaşımı şirketi İZDENİZ AŞ'nin kentin sayfiye yerlerine düzenlediği günübirlik yaz seferleri 27 Haziran'da başlıyor. Seferler Mordoğan ve Urla'ya, cumartesi ve pazar günleri olacak. Hava ve deniz şartları müsaade ettiği sürece yapılacak yaz seferleri eylül ayına kadar devam edecek. Biletler sadece online olarak bilet.izdeniz.com.tr adresinden satın alınabilecek. İskeleden bilet satışı yapılmayacak. İzmirimkart ile de turnikeden geçiş olmayacak. Online bilet alan yolcular, kısa mesaj ile kendilerine iletilen linkten QR kod içeren biniş kartlarıyla gemiye binebilecek. Ebeveyni ile birlikte olmak kaydıyla 3-7 yaş arası çocuklar için ücret tarifesinde yüzde 50 indirim uygulanacak. 3 yaş ve altındaki çocuklar seferlerden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Engelleri aşan sefer

İZDENİZ, engelli vatandaşların yaz aylarını daha rahat ve keyifli geçirebilmeleri amacıyla "Erişilebilir Yaz Seferleri" uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. Yaz Seferleri kapsamında gerçekleştirilecek erişilebilir seferlerden şehit yakını ve Gazi Kart sahibi vatandaşlar da rezervasyon yaptırarak faydalanabilecek. Her sefer için 40 kişilik kontenjan ayrılırken, rezervasyon işlemleri mesai saatleri içerisinde 0232 320 00 35/ 102-103 numaralı telefonlardan yapılabilecek. Rezervasyon yaptıran vatandaşlar hafta sonları düzenlenen seferlere ücretsiz olarak katılabilecek.

Karşıyaka ve Konak'tan Hareket

Mordoğan seferlerinde gemi, saat 08.10'da Karşıyaka İskelesi'nden, 08.30'da ise Konak İskelesi'nden hareket ediyor. Yaklaşık iki saatlik yolculuğun ardından 10.10'da Mordoğan'a ulaşıyor. Dönüş seferinde ise 19.00'da Mordoğan'dan ayrılan gemi, 20.40'ta Konak'a, 21.00'de Karşıyaka'ya ulaşıyor. Urla seferlerinde gemi 08.30'da Karşıyaka'dan, 08.50'de Konak'tan hareket ediyor ve 10.00'da Urla'ya ulaşıyor. Dönüş yolculuğu 19.00'da başlayan gemi 20.10'da Konak'a, 20.30'da Karşıyaka'ya varmış oluyor. 2026 yaz dönemi kapsamında tek yön bilet ücretleri Mordoğan seferleri için 250 TL, Urla seferleri için ise 150 TL olarak belirlendi. - İZMİR