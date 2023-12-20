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İzmit Belediyesi Kadın Girişimler Merkezi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi - Son Dakika
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İzmit Belediyesi Kadın Girişimler Merkezi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimler Merkezi'nde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi düzenlendi. Eğitimde, toplumsal cinsiyetin tanımı, eşitliğin ailede ve çocukluktan başladığı, herkes için eşitliğin neden önemli olduğu konularında kadınlar bilgilendirildi.

İzmit Belediyesi Kadın Girişimler Merkezi\'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi
20.12.2023 - 09:22,
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İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimler Merkezi'nde "toplumsal cinsiyet eşitliği" eğitimi düzenlendi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimler Merkezi, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer alması adına çalışmalarına devam ediyor. Eğitimlerle de kadınları bilinçlendiren İZGİM'de bu kez toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimde toplumsal cinsiyetin tanımı, eşitliğin ailede ve çocukluktan başladığı, herkes için eşitliğin neden önemli olduğu yönünde kadınlar bilgilendirildi. Eğitimde, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınları değil erkekleri de olumsuz şekilde etkilediği vurgusu yapıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel İzmit Belediyesi Kadın Girişimler Merkezi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmit Belediyesi Kadın Girişimler Merkezi'nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi - Son Dakika
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