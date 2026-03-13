İzmir Adliyesi'nde Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Toplantısı - Son Dakika
İzmir Adliyesi'nde Yasa Dışı Bahis ve Kumarla Mücadele Toplantısı

13.03.2026 11:57
(İZMİR) - İzmir Adliyesi'nde "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçlarıyla Mücadele" konusunda bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Adalet Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen resmi yazı doğrultusunda gerçekleştirilen "Yasa Dışı Bahis ve Kumar Suçları Bilgilendirme ve Koordinasyon" toplantısı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başkanlığında İzmir Adliyesi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcıvekilleri Muvaffak Meşe, Aydoğan Sansak, Orhan Biçicioğlu, Ömer Doğruöz, Mehmet Alyaprak, Çağlar Ertaş, Mesuthan Özdemir, Gültekin Topsakal, Necati Kayaközü, Tuncay Çelik ve Mehmet Nadir Yağcı'nın yanı sıra Cumhuriyet savcıları katıldı.

Toplantıda ayrıca Yeşilay İzmir Şube Başkanı Ömer Yahşi, İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcısı Halil Telli ve İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mete Barakiz de yer aldı.

Program, Yeşilay İzmir Şubesi'nden Klinik Psikolog Gizem Renkal'ın YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kapsamında hazırladığı "Kumar Bağımlılığı" konulu sunumuyla başladı. Ardından İzmir İl Jandarma Komutan Yardımcısı Mete Barakiz "Siber Şube Tanıtımı ve İcra Edilen Faaliyetler" başlıklı bir sunum yaptı.

Toplantının devamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkomiseri Ömer Yuşa Ercan tarafından "Yasa Dışı Bahis ve Kumar" konulu sunum gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısı Merve Boşnak Tokgöz ise 7258 sayılı Spor Müsabakalarına Dayalı Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen suçlar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, toplantıda yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yasa dışı bahis organizasyonlarının üst yapısına ulaşmak için soruşturmaların ayrıştırılarak hızlandırılması ve dijital denetim mekanizmalarının banka standartlarına getirilmesi şarttır. Elektronik ödeme kuruluşlarının ve kripto varlık sistemlerinin sıkı takibiyle faillerin anonim kalmasının önüne geçilmesi hayati önem taşımaktadır. Siber suçlarla mücadelede teknik kapasitemizi artırırken internet üzerinden yapılan teşvik eylemlerine karşı tüm kurumlarla tam koordinasyon sağlanmalıdır. Özellikle gençlerimizi korumak adına kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde geniş kapsamlı farkındalık kampanyaları yürütülmelidir."

Sunumların ardından toplantı, genel değerlendirme ve soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

