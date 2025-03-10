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İzmir Barış Forumu Çağrısı

İzmir Barış Forumu, 15 Mart'ta 'Kimseyi Geride Bırakmadan Barış' temasıyla gerçekleşecek.

10.03.2025 15:40
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(İZMİR) - İzmir Barış Forumu çağrıcıları, 15 Mart Cumartesi günü düzenlenecek forum öncesinde bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, İzmirliler, "Kimseyi Geride Bırakmadan Barış" sloganıyla Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek buluşmaya davet edildi.

Eski Milletvekili ve İnsan Hakları Derneği (İHD) Onursal Başkanı Akın Birdal yaptığı konuşmada, Türkiye'de yeni bir sürecin başladığını belirtti. Birdal, 1 Ekim 2024'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan çıkışı hatırlatarak, bu adımın toplumda bir umut yarattığını ifade etti. Birdal, devam eden süreçte Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması yönündeki çağrıları ve bu kapsamda yapılan temasları hatırlatarak, 27 Şubat'ta yapılan barış çağrısının üç temel muhatabının " PKK, devlet, toplumsal ve siyasal muhalefet" olduğuna dikkati çekti.

"Bugün bizim için bir başlangıçtır"

İzmir'in farklı kimliklerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir kent olduğuna vurgu yapan Birdal, "İzmir'deki aydınlar, gazeteciler, kadınlar, gençler, emekçiler ve siyasetçiler olarak bir araya geldik ve 'Biz ne yapabiliriz?' sorusunu kendimize sorduk. Bugün duygularımızı sizinle paylaşmak istedik. Bugün bizim için bir başlangıçtır. 15 Mart'ta İzmir Barış Forumu düzenlenecek. Oraya herkes gelecek ve birlikte karar alacağız. Kolektif bir akılla ve ortak bir kararla ne yapacağımıza karar vereceğiz. İzmir'den Diyarbakır'a, Van'a, Şırnak'a nasıl bir el uzatacağımızı, nasıl ses vereceğimizi tartışacağız. Umuyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi de mevcut anayasanın uygulanabilirliğini sağlar ve eşitlikçi, demokratik, özgür, sivil bir anayasanın inşası konusunda bir adım atar" diye konuştu.

"Sustukça silahlar konuşuyor"

Foruma çağrıda bulunan Avukat İpek Sarıca ise dünyada ve bölgede artan savaş tehditlerine dikkat çekerek, barışın sağlanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Sarıca şu ifadeleri kullandı:

"Savaş, yıkım, sefalet ve acı demektir. Şimdi barışı konuşmanın tam zamanıdır. Bizler sustukça silahlar konuşmaya devam edecek, kamu kaynakları silahlanmaya harcanacak, doğa tahrip olacak, insanlar öldürülecek. Bizler sustukça anaların gözyaşı dinmeyecek. Demokrasi de, insan hakları da ancak barışla yeşerecek ülkemizde. Bir arada yaşamak isteyen bireyler olarak barışı konuşmak amacıyla düzenlediğimiz foruma sizi davet ediyoruz. Ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, birlikte düşünelim, konuşalım, kararlaştıralım. Cumartesi günü saat 14'te Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde, İzmir Barış Forumu'nda buluşalım."

Kaynak: ANKA

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